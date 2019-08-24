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В Крыму с юмором отнеслись к словам Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

Москва, 24.08.2019

Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировал слова главы министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, заявившего, что флаг «самостийной» снова появится над Владивостоком. По мнению российского парламентария, в Киеве замахиваясь на Владивосток, не способны контролировать даже собственную территорию, например, Донбасс, передаёт РИА Новости.

«Если же говорить о какой-то там мифической победе Украины над Россией, то отвечу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Омеляна, то печальный для него результат уже предрешён заранее», – подчеркнул депутат.

Бальбек также считает, что неадекватность давно уже стала входным билетом в высшие эшелоны власти «самостийной».

«Один неадекват обещает парад в Севастополе, другой – читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля. Сейчас вот новый герой проявился и говорит про украинский Владивосток. Хочется задать вопрос — а на территории России есть области, которые Украина ещё не считает своими?», — резюмировал с юмором депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Владимир Омелян заявил, что Киев выиграет в «войне» с Москвой, а украинский флаг будет поднят над Владивостоком. Об этом чиновник сказал в ходе киевской выставки «Фактор свободы», комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По мнению, Омеляна, Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят флаг Украины. При этом он подчеркнул, что уверен в победе его страны в «украинско-российской битве».

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