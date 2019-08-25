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Чем опасны негативные отзывы в сети

Москва, 25.08.2019
Если о компании в интернете опубликовано множество негативных отзывов, то это чревато самыми разными нежелательными последствиями.
#PressRelease

Для исправления данной ситуации и удаления негативных отзывов надо иметь представление об особенностях различных видов негатива и использовать эффективные способы борьбы с ним. Всего существует четыре разновидности негатива в сети: конструктивный, эмоциональный, черный и троллинг.

Конструктивная критика представляет собой сообщения людей о проблемах и поисках способов их решения. Чаще всего такие сообщения описывают суть проблемы и обосновывают недовольство. Эта разновидность негатива – нормальное явление, поскольку ошибки и технические сбои случаются в любой компании. Чтобы использовать такие сообщения в качестве стимула к развитию, нужно сделать следующее:

  • Извиниться в случае необходимости.
  • Выяснить суть проблемы.
  • Известить собеседника о ходе ее решения.
  • Проинформировать собеседника о достигнутом результате и выяснить, разрешилась ли та ситуация, о которой он сообщал.

Эмоциональный негатив представляет собой проявление плохого настроения, однако после выплеска эмоций большинство людей успокаивается. При столкновении с эмоциональным негативом необходимо поступать следующим образом:

  • Вежливо попытаться узнать причину, побудившую человека написать негативное сообщение.
  • Дождаться ответа от собеседника. Обычно он не отвечает, поскольку реальной причины нет, а негатив вызван только эмоциями.

Черный негатив публикуется в ходе недобросовестной конкурентной борьбы. Как правило, в таких ситуациях их мухи раздувают слона.

При столкновении с черным негативом надо придерживаться следующего алгоритма действий:

  • Если очевидно, что дело глухо, то надо просто игнорировать негативные сообщения, поскольку умные люди и так догадаются о причинах их появления.
  • При наличии сомнений надо попытаться завязать диалог для обсуждения деталей и выяснить, является ли описанная проблема реальной или надуманной. В первом случае надо запустить своего тролля, который будет мешать развитию темы. Во втором случае обсуждение быстро завершится.

Троллинг представляет собой целенаправленные злобные комментарии, оставляемые человеком, которому больше нечем заняться. При столкновении с троллингом во всемирной паутине надо действовать следующим образом:

  • Попытаться выяснить причину возмущения. Скорее всего, ее нет.
  • Нельзя кормить троллей, доказывая свою правоту. После нескольких сообщений надо прекратить их писать. Тролль будет вынужден вскоре заняться поисками более общительных жертв.
  • Ни при каких обстоятельствах нельзя опускаться до уровня троллей, пытаясь общаться с ними на их языке. Тролли имеют большой опыт и не стесняются в выражениях, поэтому соревноваться с ними бесполезно. Отвечать можно только вежливо и по существу.
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