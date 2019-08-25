Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о сильном похолодании и морозах

Предстоящая неделя может стать самой холодной летом-2019. По прогнозу Гисметео, резкое снижение температурных показателей ожидается сразу в нескольких регионах страны.

Погода в Северо-Западном федеральном округе. Прогноз Гисметео на 7 дней

В период с 26 августа по 1 сентября будет холодно в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Республике Коми. По прогнозу Гисметео, в первой половине предстоящей недели там будет дождливо и ветрено, а ближе к выходным ожидается резкое похолодание. Например, на севере республике, дневная температура составит плюс 11-13, ночью ожидаются заморозки.

Особенно холодно будет на крайнем северо-востоке Коми – там после полуночи столбики термометров будут снижаться ниже нуля, а днём выше плюс 4-9 не поднимутся. В Сыктывкаре во вторник и среду под влиянием арктических циклонических воздушных масс пройдут умеренные, но холодные и очень неприятные дожди. При этом температура воздух днём составит 12-14 градусов выше нуля, ночью – плюс 3-7. С четверга в северных и центральных районах Коми ночью также может подморозить до минус 1-2.

Холодно на предстоящей неделе будет в Мурманской и Архангельской областях. Здесь с 26 августа по 1 сентября ожидается плюс 12-15, осадки. Ещё холоднее ночью – от 3 до 5 градусов выше нуля, местами заморозки.

Прогноз погоды на 7 дней в Поволжье

По прогнозу Гисметео, в период с 26 августа по 1 сентября в городах Поволжья температурный фон будет снижаться на несколько градусов почти ежедневно. Например, в Казани, где ещё в начале этой недели было плюс 30, в понедельник, 26 августа – всего плюс 19, малооблачно, но пока без осадков. Во вторник, 27 августа, плюс 16-17, облачно и небольшой дождь. В среду и четверг – плюс 14-15 и сильный ливень. В ночные часы столбики термометров по всему Татарстану будут снижаться до плюс 6-8. Местами возможны заморозки.

В Саранске и Чебоксарах завершение лета-2019 будет не таким стремительным, но начало осени жители этих городов встретят почти такой же погодой, что и их соседи – 1 сентября ожидается пасмурно и плюс 16-17. Всю неделю будут идти холодные дожди при сильных порывах северного ветра до 12-15 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается в Нижнем Новгороде и Ярославле. Правда, дождливых дней здесь в предстоящие 7 дней будет поменьше. Зато и столбики термометров к началу сентября упадут до плюс 14. Ночью здесь также может похолодать до нуля градусов.

Стремительная смена климатической обстановки произойдёт в Самаре. Так, сегодня в этом волжском городе было солнечно и жарко, а воздух прогревался до плюс 27. Завтра здесь также ещё вполне комфортно – плюс 21-22 и без осадков. Но уже в среду, 28 августа резко похолодает сразу почти на 10 градусов, пойдёт сильный ливень, ночью возможен град и гроза.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 7 дней

Синоптики Гисметео предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резком снижении температуры, которое произойдёт в столичной регионе на предстоящей неделе. При этом её начало не будет предвещать ничего экстремального. Так, в понедельник, 26 августа, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 21-23 днём и 14-16 выше нуля ночь. Во вторник днём также комфортно – плюс 21, но небольшая облачность. Резкое снижение температуры произойдёт в ночь на среду, когда термометры будут показывать всего плюс 6-8.

Днём 28 августа скандинавский антициклон понизит и дневной температурный фон - прогнозируется всего плюс 14-16. В ночь на четверг ожидается не выше плюс 4-6 градусов, днем – около 15-17. При этом на востоке Подмосковье ранним утром возможны первые в регионе заморозки.

Ранее сообщалось, что стабильно холодно в Москве станет после 20 ноября – с каждым днём столбики термометров будут медленно, но верно опускаться ниже нуля и, примерно, 23-24 ноября остановятся на отметке минус 5-7. В ночные часы ударят более серьёзные морозы – минус 12-15, а по области, где в это время года традиционно прохладнее, возможны и 20-градусные морозы, которые напомнят всем о скором наступлении календарной зимы.

Между тем, в воскресенье, 25 августа, в Москве была по-летнему тёплая погода без осадков. Воздух на своих пиковых показателях прогревался до плюс 25 в тени и до плюс 28 на солнце. Атмосферное давление росло весь день и к вечеру составило 760 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.