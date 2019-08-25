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Как устроиться работать в такси

Москва, 25.08.2019
Чтобы устроиться на работу таксистом, первым делом необходимо обзавестись автомобилем.
#PressRelease

И поскольку нагрузка на него будет очень большой, желательно выбирать в этих целях новую машину. Решить данную проблему можно тремя способами:

  • покупка;
  • аренда;
  • аренда с последующим выкупом.

При выборе машины для работы водителем в Яндекс Такси целесообразно заранее оценить затраты на ее амортизацию. При наличии финансовых возможностей желательно отказаться от использования аренды, так как это чревато дополнительными расходами в том случае, если темпы износа авто окажутся выше запланированных.

Затем нужно получить статус ИП и оформить документ, удостоверяющий право на осуществление пассажирских перевозок. Статус ИП оформляется по месту проживания в отделении налоговой инспекции. При регистрации необходимо уплатить госпошлину и приготовиться к тому, что процедура оформления займет определенное время. Работа таксистом без получения статуса ИП и лицензии на выполнение пассажирских перевозок с использованием автомобиля без специальной маркировки позволяет сэкономить на страховании и отчислениях в пенсионный фонд, однако с высокой вероятностью закончится наложением крупных штрафных санкций за занятия трудовой деятельностью без регистрации.

Существует легальный способ обойтись без оформления статуса ИП. В настоящее время на рынке пассажирских перевозок работает большое количество фирм, нанимающих водителей со своим легковым автомобилем. В таком случае таксист должен иметь на руках только лицензию для работы в такси (разрешение на осуществление пассажирских перевозок).

При оформлении лицензии следует учитывать, что в разных российских регионах к машине, используемой для осуществления перевозок пассажиров, предъявляются собственные требования. Обычно в общий для всех регионов перечень включены следующие требования:

  • машина проходит технический осмотр дважды в год;
  • на автомобиле имеется изображение «шашечек», подтверждающее право его владельца работать таксистом;
  • авто оснащено устройством, учитывающим длину пробега;
  • у водителя есть страховой полис, в котором указано право работать таксистом;
  • машина оснащена таксометром;
  • в авто размещены сведения о таксисте и фирме, несущей ответственность за его работу.

Разумеется, автомобиль для пассажирских перевозок должен соответствовать также главным требованиям, предъявляемым к легковым машинам.

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