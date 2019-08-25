Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Согласно исследованию, которые провели специалисты аудиторско-консалтинговая группы ФинЭкспертиза, выявлены регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке.

Возглавляет этот сомнительным рейтинг Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия. При этом отмечается, что также большие просрочки зафиксированы и в других регионах страны. В частности, только за последние полгода показатель неплатежей вырос почти на 3% в Чечне, на 1,3% - в Адыгее, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке достигли абсолютного рекорда д – более 7 трлн рублей, показав рост в 3 раза с начала 2014 года. При этом 36% ипотечного долга относится к Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В исследовании отмечается, что причиной ускорения роста долга является низкая финансовая грамотность населения, которая не позволяет ему адекватно оценивать свои возможности и риски.

Между тем, крупные российские банки в массовом порядке снижают ставки по ипотеке. В частности, это, как пишет журнал Forbes, 18 из 20 крупнейших по величине ипотечного портфеля кредитных организаций РФ, среди которых, например, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Абсолют банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «ФК Открытие» Росбанк и некоторые другие.