Особенности выбора фурнитуры для дверей

Для принятия правильного решения при ее выборе необходимо иметь представление об особенностях дверных петель, ручек и замков.

При покупке фурнитуры, прежде всего, нужно выбрать петли. Существуют следующие разновидности данных изделий:

Накладные петли, не нуждающиеся во врезке. Это наиболее простые и дешевые изделия, на которых крепят временные двери.

Скрытые петли. Они устанавливаются внутрь дверного полотна и не заметны снаружи. Недостаток этих изделий заключается в том, что угол открывания двери является довольно узким.

Универсальные петли. Они обладают продолжительным сроком службы и подходят для установки как лево-, так и правосторонних дверей.

В качестве материалов для изготовления дверных петель используются латунь, сталь и различные металлические сплавы. Среди этих вариантов предпочтение следует отдавать изделиям из латуни.

Дверные ручки делятся на следующие виды:

Стационарные. Они не зависят от конструктивных особенностей замка и могут иметь самые разнообразные формы.

Нажимные. Это наиболее распространенная разновидность дверных ручек. Обычно они продаются в комплекте с замком, поскольку выполняют тесно связанные функции: механизм замка срабатывает после нажатия на ручку.

Поворотные. Они похожи на нажимные, но срабатывают при поворачивании вокруг своей оси и имеют форму шара.

Ручки для раздвижных дверей. Это скобы, позволяющие сдвинуть створку двери в сторону.

В качестве материалов для производства дверных ручек используются древесина, металл, пластмасса и стекло. Выбор в данном случае определяется предпочтениями потребителей и дизайном помещения.

При покупке замков надо учитывать частоту открытия дверей и особенности их конструкции. Существуют следующие виды этих изделий: