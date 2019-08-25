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Особенности выбора фурнитуры для дверей

Москва, 25.08.2019
Выбор фурнитуры для дверей является не менее ответственным делом, чем подбор дверного полотна. От нее зависит как внешний вид, так и срок эксплуатации двери. Стоимость фурнитуры определяется материалом и технологией ее изготовления.
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Для принятия правильного решения при ее выборе необходимо иметь представление об особенностях дверных петель, ручек и замков.

При покупке фурнитуры, прежде всего, нужно выбрать петли. Существуют следующие разновидности данных изделий:

  • Накладные петли, не нуждающиеся во врезке. Это наиболее простые и дешевые изделия, на которых крепят временные двери.
  • Скрытые петли. Они устанавливаются внутрь дверного полотна и не заметны снаружи. Недостаток этих изделий заключается в том, что угол открывания двери является довольно узким.
  • Универсальные петли. Они обладают продолжительным сроком службы и подходят для установки как лево-, так и правосторонних дверей.

В качестве материалов для изготовления дверных петель используются латунь, сталь и различные металлические сплавы. Среди этих вариантов предпочтение следует отдавать изделиям из латуни.

Дверные ручки делятся на следующие виды:

  • Стационарные. Они не зависят от конструктивных особенностей замка и могут иметь самые разнообразные формы.
  • Нажимные. Это наиболее распространенная разновидность дверных ручек. Обычно они продаются в комплекте с замком, поскольку выполняют тесно связанные функции: механизм замка срабатывает после нажатия на ручку.
  • Поворотные. Они похожи на нажимные, но срабатывают при поворачивании вокруг своей оси и имеют форму шара.
  • Ручки для раздвижных дверей. Это скобы, позволяющие сдвинуть створку двери в сторону.

В качестве материалов для производства дверных ручек используются древесина, металл, пластмасса и стекло. Выбор в данном случае определяется предпочтениями потребителей и дизайном помещения.

При покупке замков надо учитывать частоту открытия дверей и особенности их конструкции. Существуют следующие виды этих изделий:

  • Замок без защелки. Это наиболее простой вариант без оснащения внутренним механизмом. Дверь фиксируется в проеме при помощи металлической прокладки между ней и наличником.
  • Замок-защелка. Такие изделия оснащены простым фиксирующим механизмом и регулируются ручкой. Они не способны обеспечить надежную защиту.
  • Замок с фиксатором. Это изделие используется в ванных, туалетах и других помещениях, в которых требуется на некоторое время зафиксировать дверь. Они запирают дверь изнутри с использованием специальной кнопки или рычага.
  • Замок с ключом. Это наиболее надежный вид замков. Он похож на замок с фиксатором, однако предусматривает использование вставного ключа вместо кнопки.
  • Магнитный замок. Это изделие представляет собой усовершенствованный вариант замка-защелки, действующий за счет притяжения двух магнитов, установленных в полотне и проеме двери.
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