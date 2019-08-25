СМИ: Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведётся активная работа над включением РФ в формат G7.

По словам американского лидера, возвращение Москвы к этому формату было бы выгодным для всего мира, передаёт Bloomberg.

В свою очередь российские СМИ сообщают, что лидеры стран «семёрки» в ходе саммита G7 во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.

При этом мнение лидеров «семёрки» по данному вопросу разошлись. В частности, европейские лидеры, среди которых глава британского правительства Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что основным условиям возвращения России необходимо урегулировать кризис на Украине.

В Кремле уже отреагировали на появление этой информации. Так, глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков отметил что в Москве обязательно рассмотрят приглашение на следующий саммит G7, который пройдёт в США, если получать официальное приглашение.