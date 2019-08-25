В России предлагают вернуть смертную казнь

Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.По его словам, это мораторий, который когда-то был навязан РФ, пора отменить, передаёт Рамблер-новости.

«Все эти ненужные вещи, навязанные нашей стране под соусом псевдочеловеческих ценностей, которые пропагандирует Западная Европа, делаются специально, чтобы разрушить Россию, – считает депутат.

При этом он убеждён, что есть преступления, где без смертной казни просто не обойтись. Для примера, он вспомнил няню Бобокулову, которая отрезала голову ребёнку в Москве, но из-за моратория на смертную казнь, продолжает пусть и не на свободе, но жить.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, в РФ надо вернуть смертную казнь. По его мнению, казни заслуживают те, кто совершает жестокие преступления.

Наша справка

Смертная казнь в РФ по действующей конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года. Последняя смертная казнь в нашей стране была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года.