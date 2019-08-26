«Аэрофлот» рассматривает возможность проведения IPO «Победы»

"Аэрофлот" рассматривает возможность проведения IPO авиакомпании "Победа", речь идет о размещении до 25% капитала лоукостера, заявил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью агентству "Интерфакс".

"Мы на совете директоров "Аэрофлота" в начале года озвучили вопрос IPO "Победы", но только небольшой части. Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 г. И с лоукостером "Победа" нам это возможно, без него - нереалистично ", - отметил Савельев, поясняя предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью приватизировать "Победу".

"Аэрофлот" обсуждает размещение "до 25% "Победы", но при условии корпоративного одобрения", пояснил Савельев.

На вопрос, на каком этапе возможно проведение IPO, глава "Аэрофлота" заявил: "Совсем недавно "Победа" стоила порядка $600 млн, мы об этом говорили. Сегодня у нее 30 машин, и оценка, которую нам дают аналитики, - от $800 млн до $1 млрд. Я не могу вам говорить раньше времени о возможных сроках продажи. Это решение принимает совет директоров "Аэрофлота", но этот вопрос мы прорабатываем. Мы работаем с начала года с некоторыми отечественными банками на этот предмет. Если это будет интересно - почему бы нет?"

Савельев не исключил вариант продажи пакета "Победы" стратегическому инвестору.