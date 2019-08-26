Диетолог рассказал о проблеме ожирения среди россиян

Ситуация с ожирением среди граждан России гораздо хуже, чем отражает в своей статистике Минздрав, считает врач-диетолог Елена Тихомирова.

Происходит это из-за того, что ведомство учитывает лишь смертельные случаи от этой болезни, не обращая внимание на количество хронических больных этим недугом.

Тихомирова подчеркнула, что россиян, страдающих ожирением, за последние пять лет стало больше в полтора раза.

«Это - вершина айсберга. На самом деле всё гораздо печальнее и все гораздо хуже», - рассказала врач.

По словам Тихомировой, единственной точной статистикой в РФ являются данные о смертности и рождаемости.

В этой связи цифра Минздрава об увеличении страдающих ожирением в 1,5 раза, можно смело умножать на пять.

Главной причиной данного недуга является окончание «дефицита продуктов около 10–15 лет назад», а также доступность для всех категорий россиян большого количества высококалорийной и вредной пищи.

Ранее депутат Геннадий Онищенко рассказал, что главной проблемой ожирения среди россиян является бессистемное питание и употребление большого количества фастфуда.