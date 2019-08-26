«Двойной обман»: Прибалтика продолжает закупать газ у России вместо СПГ из США

Прибалтийские государства продолжают закупать российский газ, делая при этом вид, что пытаются избавиться от энергетической зависимости от РФ, пишет информпортала DELFI. СМИ также сообщает, что Прибалтика «обманывает и ЕС, и США», всячески избегая закупок дорого СПГ из США.

Происходи это благодаря тому, что по терминалу Klaipėdos nafta, который строился ради уменьшения энергозависимости от российского газа, идет именно российский газ. Контракт на закупку СПГ по этому терминалу заключил эстонский энергетический концерн Eesti Energiа.

Представитель концерна недавно сообщил, что они действительно закупают газ из России.

«Да, мы покупаем у «НОВАТЕК», - сообщил представитель компании Eesti Energia Прийт Лутс, отметив, что его компания уже четвертая, которая закупает российский газ через данный терминал.

Также СМИ рассказывает, что под аккомпанемент разговоров об отказе Прибалтов от БРЭЛЛ, они используют российский газ для обеспечения энергосистемы своих государств.

Источник СМИ рассказал, что газ «НОВАТЕК» закупило через посредника предприятие Lietuvos energijos tiekimas государственного энергетического холдинга Lietuvos energija.

Таким образом, прибалтийские государства дважды обманули ЕС и США, резюмирует СМИ. Помимо того, что бизнес стран Балтии ради своих интересов увеличивает закупки газа у российских компаний вопреки интересам США, так СПГ из РФ используется и «для обеспечения энергогенерации местных компаний».