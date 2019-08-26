Голикова анонсировала появление в РФ научных центров мирового уровня

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства анонсировала появление в РФ в 2020-2021 гг. сразу 10 научных центров мирового уровня. По её словам пять таких центров появится до конца 2020 года, ещё пять в – 2021 году, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что сейчас есть 26 заявок от потенциальных подрядчиков. Все они структурируются в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры. Голикова также подчеркнула, что для строительства новых научных центров будет привлечено большое количество внебюджетных средств, а из госказны потрачено не более 8,5 млрд руб.

Напомним, нацпроект «Наука» предусматривает создание в России уже в этом году пяти научно-образовательных центров мирового уровня.