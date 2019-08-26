Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Москва, 26.08.2019
  • Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Егор Алеев/ТАСС

После разворота рубля, который происходил в середине прошлой недели, в пятницу вечером глава ФРС Джером Пауэлл вернул рынки к реальности, пусть и не обрушив нацвалюту, но изрядно понизив её к доллару и евро. Так, 23 августа к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 66,04 руб. При этом, несмотря на все трудности, российская валюта за неделю отыграла у доллара 39 коп. – при закрытии пятницы 16 августа доллар торговался по 66,43 руб. Немного за семь дней потерял и евро, курс которого 23 августа подешевев на 13 коп. составил 73,57 руб.

Напомним, в ходе своего пятничного выступления глава Федререзерва Джером Пауэлл так и не дал чёткого сигнала по ставке в будущем. По его словам, американский регулятор готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики. Кроме того, он добавил, что не существует прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа на текущую ситуацию.

Пауэлл также сообщил, что необходимо «сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей». Глава ФРС пояснил, что торговая политика остаётся вызовом для американского центробанка, намекнув при этом на торговые войны, которые Вашингтон ведёт с Пекином.

Глава Белого дома Дональд Трамп ожидаемого отреагировал на выступление Пауэлла яростной критикой, обвинив регулятора в том, что он ничего не предпринял.

«У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС. Я их сильно «проработаю» и всё будет в порядке. Единственный вопрос: кто наш главный враг? Председатель Пауэлл или Председатель Си?», – резюмировал американский лидер.

Как известно, президент США и раньше критиковал Пауэлла и даже грозился его уволить. Сначала он ругал ФРС за повышение ключевой ставки, теперь – за прямо противоположное — за недостаточно быстрое её снижение.

Как считают эксперты, в данной ситуации во многом Трамп прав. Если бы Пауэлл сейчас отметил, что ФРС встала на путь смягчения денежно-кредитных условий и дал этому решению какие-то пояснения, то доллар мог бы оказаться под давлением, и мог бы начать снижаться относительно евро и других валют, чего и добивался Трамп. В этом случае нацвалюта, соответственно, имела бы шанс укрепиться.

Однако Пауэлл не стал затрагивать тему монетарной политики и тем самым разочаровал инвесторов, а также не поддержал рубль, так как сказанное им проиллюстрировало участникам торгов, что внутри ФРС нет единого мнения насчет перспектив.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в пятницу рынки узнали только то, что ФРС внимательно следит за экономической ситуацией и готово к действиям в случаях, когда это потребуется. При этом эксперт подчеркнул, что формально это не дало никаких индикаторов, однако отмечается изменение тона самого послания – в нём не прозвучало никаких конструкций из разряда «коррекционное снижение».

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что заявления руководителя американского регулятора в ходе симпозиума в Джексон Хоуле не привнесли в рыночную повестку существенного усиления монетарного оптимизма. Поэтому для разворота рынка к активному росту заявлений Поуэлла может оказаться недостаточно. При этом аналитки напомнил, что на минувшей неделе Китай объявил о торговых пошлинах на американские товары общей стоимостью 75 млрд долл., что уже привело к усилению волатильности в котировках большинства групп рисковых активов. Факт того, что Пекин продолжает демонстрировать полную готовность к активным защитным действиям в торговом противостоянии с Вашингтоном может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на предстоящей неделе.

«В этой связи, мой прогноз такой: в нынешних условиях курс рубля вряд ли будет укреплятся, напротив всю неделю он будет находиться под давлением, торгуясь в диапазоне 66–67 руб.», - резюмировал Покатович.

Тем временем, спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на 13% до 27 108 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 20 августа. Таким образом, спекулятивный интерес к рублю снижается уже три недели подряд. Это происходит после того, как 29 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0.25% до 7.25%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Бизнес в «зеленой зоне»: четыре простых шага к энергоэффективности

    Существенный рост цен на электроэнергию в начале этого года подталкивает бизнес к более рациональному использованию ресурсов. Уже сейчас есть простые, надежные и окупаемые способы снизить энергопотребление

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Малый и средний бизнес будут кредитоваться совершенно иначе
      Банк России представил новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса. Грубо говоря, кредиты теперь будут выдаваться «автоматом». Аналитики оценивают нововведение, основанное на анализе стекающихся теперь в банки данных из разных источников, почти однозначно положительно. Как это будет работать?
    2. В Минэкономики предрекли тотальную торговую войну
      Войной всех против всех может обернуться завершение торговой войны между США и Китаем на обнародованных сейчас условиях, считают в российском Министерстве экономического развития
    3. Рефинансирование кредитов движется к кризису
      Пузырь на рынке потребительского кредитования, лопнув, отбросит уровень жизни в стране еще лет на 5 назад
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама