Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

После разворота рубля, который происходил в середине прошлой недели, в пятницу вечером глава ФРС Джером Пауэлл вернул рынки к реальности, пусть и не обрушив нацвалюту, но изрядно понизив её к доллару и евро. Так, 23 августа к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 66,04 руб. При этом, несмотря на все трудности, российская валюта за неделю отыграла у доллара 39 коп. – при закрытии пятницы 16 августа доллар торговался по 66,43 руб. Немного за семь дней потерял и евро, курс которого 23 августа подешевев на 13 коп. составил 73,57 руб.

Напомним, в ходе своего пятничного выступления глава Федререзерва Джером Пауэлл так и не дал чёткого сигнала по ставке в будущем. По его словам, американский регулятор готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики. Кроме того, он добавил, что не существует прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа на текущую ситуацию.

Пауэлл также сообщил, что необходимо «сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы, и скорректировать политику для продвижения наших целей». Глава ФРС пояснил, что торговая политика остаётся вызовом для американского центробанка, намекнув при этом на торговые войны, которые Вашингтон ведёт с Пекином.

Глава Белого дома Дональд Трамп ожидаемого отреагировал на выступление Пауэлла яростной критикой, обвинив регулятора в том, что он ничего не предпринял.

«У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС. Я их сильно «проработаю» и всё будет в порядке. Единственный вопрос: кто наш главный враг? Председатель Пауэлл или Председатель Си?», – резюмировал американский лидер.

Как известно, президент США и раньше критиковал Пауэлла и даже грозился его уволить. Сначала он ругал ФРС за повышение ключевой ставки, теперь – за прямо противоположное — за недостаточно быстрое её снижение.

Как считают эксперты, в данной ситуации во многом Трамп прав. Если бы Пауэлл сейчас отметил, что ФРС встала на путь смягчения денежно-кредитных условий и дал этому решению какие-то пояснения, то доллар мог бы оказаться под давлением, и мог бы начать снижаться относительно евро и других валют, чего и добивался Трамп. В этом случае нацвалюта, соответственно, имела бы шанс укрепиться.

Однако Пауэлл не стал затрагивать тему монетарной политики и тем самым разочаровал инвесторов, а также не поддержал рубль, так как сказанное им проиллюстрировало участникам торгов, что внутри ФРС нет единого мнения насчет перспектив.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в пятницу рынки узнали только то, что ФРС внимательно следит за экономической ситуацией и готово к действиям в случаях, когда это потребуется. При этом эксперт подчеркнул, что формально это не дало никаких индикаторов, однако отмечается изменение тона самого послания – в нём не прозвучало никаких конструкций из разряда «коррекционное снижение».

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что заявления руководителя американского регулятора в ходе симпозиума в Джексон Хоуле не привнесли в рыночную повестку существенного усиления монетарного оптимизма. Поэтому для разворота рынка к активному росту заявлений Поуэлла может оказаться недостаточно. При этом аналитки напомнил, что на минувшей неделе Китай объявил о торговых пошлинах на американские товары общей стоимостью 75 млрд долл., что уже привело к усилению волатильности в котировках большинства групп рисковых активов. Факт того, что Пекин продолжает демонстрировать полную готовность к активным защитным действиям в торговом противостоянии с Вашингтоном может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на предстоящей неделе.

«В этой связи, мой прогноз такой: в нынешних условиях курс рубля вряд ли будет укреплятся, напротив всю неделю он будет находиться под давлением, торгуясь в диапазоне 66–67 руб.», - резюмировал Покатович.

Тем временем, спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на 13% до 27 108 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 20 августа. Таким образом, спекулятивный интерес к рублю снижается уже три недели подряд. Это происходит после того, как 29 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0.25% до 7.25%.