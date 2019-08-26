Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России

Участники саммита G7, который завершился 26 августа во французском Биаррице, таки и не смогли достичь консенсуса по возвращению РФ в формат, более того большинство из них поссорились с президентом США Дональдом Трампом, который настаивал на приглашении России к участию в G7, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на западные СМИ, американский лидер отвергал аргументы о том, что «семёрка» должна оставаться объединением либеральных демократий, и настойчиво утверждал, что Москва обязательно должна вернуться обратно.

Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который вскоре покинет свой пост. А японский лидер Синдзо Абэ воздержался от высказывания своей точки зрения. Остальные же участники группы, в том числе президент Франции Макрон, который изначально поддерживал идею Трампа, выступили решительно против. По их мнению G7 – это некий либеральный клуб демократий, настоящее семья, в которой «Москве нет места».

Любопытно, что на итоговой пресс-конференции Макрон не стал рассказывать журналистам о случившейся ссоре, но дипломатично намекнул, что «лидеры G7 не пришли к консенсусу» по вопросу возвращения РФ.

«Для приглашения нового члена необходимо единогласное решение, а его сегодня не было. Боле того, некоторые обстоятельства, включая ситуацию на Украине, пока не позволяют России вернуться в G7», – резюмировал он.

Напомним, еще в конце прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведётся активная работа над включением РФ в формат G7. По его словам, возвращение Москвы к этому формату было бы выгодным для всего мира.

В свою очередь руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного общения с представителями СМИ прокомментировав идею главы Белого дома Дональда Трампа вернуть нашу страну в G7, превратив его в новь в формат G8, подчеркнул, что для России возвращение в «восьмёрку» не самоцель, «поэтому навязываться мы не собираемся».