Названы способы снизить вред здоровью человека от смартфонов

Эрна Фариза Мохд Пут – научный сотрудник одного из университетов Малайзии – рассказала, как снизить вреда для здоровья от использования смартфонов. По её словам, многие пользователи гаджетов страдают от проблем со здоровьем, так почти круглосуточно пользуются своими мобильных устройствами, передаёт Lenta.ru.

Она убеждена, что последствия от неправильной эксплуатации смартфонов связаны в основном с опорно-двигательным аппаратом. В этой связи научный сотрудники из Малайзии рекомендует подбирать мобильники под свою руку. То есть при покупке смартфона надо проверить, можно ли обхватить его и дотронуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон.

При этом эксперт рекомендует чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье.

Чтобы исключить проблемы с опорно-двигательным аппаратом нельзя держать смартфон на коленях и под грудью. Рекомендуется расположить его на уровне груди, подбородка или глаз.

Кроме того, Эрна Фариза Мохд Пут не рекомендует зажимать телефон между ухом и плечом во время телефонного разговора. По её мнению, это может привести к защемлению спинных дисков, а также вызвать сдавливание нервов. При этом каждые 30 минут надо откладывает свои гаджет и разминать пальцы, запястья и шею.