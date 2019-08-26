Норвегия поделилась планами относительно Северного морского пути

Норвегия намерена проверить самую короткую морскую дорогу между европейской и азиатской частями России - Северный морской путь на соответствие международным экологическим стандартам, заявила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.

«Маршрут следует проверить на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктики», - цитирует газета «Известия» слова дипломата.

При этом о дальнейших планах по освоению СМП у Норвегии нет, так как Осло считает его экономически невыгодным, заявила Серейде.

В свою очередь российская сторона считает, что Норвегия лукавит, говоря о экономической бесполезности для себя пути, а при этом «присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы». Об этом заявил советник посольства России в Осло Владимир Исупов. Дипломат напомнил, что все проблемы, связанные с СМП остаются внутренним делом России.