Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами в случае новых пошлин

Китай не будет сидеть сложа руки в случае увеличения США пошлин на товары из КНР. Вашингтон получит в этом случае симметричный ответ, заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан. Помимо этого, дипломат подчеркнул, что США, пойдя на этот шаг, серьезно нарушат уже имеющиеся договоренности двух стран.

«Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем», - цитирует РИА «Новости» высказывание Шуана. Он также подчеркнул, что Пекин сделает все, что в его силах для защиты «своих законных прав и интересов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены с 1 сентября текущего года повысить пошлины на китайские товары объемом $300 млрд на 15 %.