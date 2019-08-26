Поставки российского дизеля Киеву упали в два раза

Поставки дизеля из России на Украину снизились в два раза, рассказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус на своей странице в фейсбук.

Чиновник подчеркнул, что в августе текущего года доля дизеля из России на украинском рынке снизилась с 45% до 20%.

По его словам, дефицит топлива покрывается за счет «поставок из Белорусии, стран ЕС и с морских направлений».

Герус также сообщил, что в настоящий момент дефицита дизеля нет и цены на топливо снизились.

Он также уверен, что введение спецпошлин на большинство российских товаров является продуманным и правильным ходом.

Напомним, спецпошлины в размере 3,75% на российское дизтопливо, которое доставлялось на Украину по нефтепродуктопроводу Самара—Западное, были введены с 1 августа. Начиная с 1 октября этого года пошлины увеличатся до 4%.