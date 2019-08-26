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Прогноз погоды: Гидрометцентр предупредил об ударе стихии

Москва, 26.08.2019
  • Прогноз погоды: Гидрометцентр предупредил об ударе стихии

Артем Геодакян/ТАСС

На этой неделе по прогнозу Гидрометцентра, погода сразу в нескольких российских регионах испортится и принесёт местным жителям множество неприятностей.

Погода в Приморье. Прогноз Гидрометцентра

В частности, последняя неделя уходящего лета снова будет пасмурной и дождливой в Приморье. Здесь по прогнозу Гидрометцентра, пройдут не только интенсивные ливни, но и ожидается порывистый ветер. Кроме того, почти всю территорию края накроет мощный грозовой фронт.

При этом синоптики Гидрометцентра назвали дату нового удара стихии по Приморскому краю. Согласно их прогнозу, резкое ухудшение погодных условий ожидается во вторник, 27 августа. В этот день на регион может обрушиться месячная норма осадков, которая и так уже давно перевыполнена. А вот температурный фон будет вполне себе летний. Так, во Владивостоке и Находке ожидается плюс 20, в Артёме – плюс 21. Тепло и в остальных населённый пунктах Приморья.

Однако всё испортят сильнейшие ливни. Причина такой аномальной погоды заключается в том, что весь август воздушные массы с Охотского моря поступают слишком долго. Поэтому вся влага скопилась над территорией края – она не может пойти ни на запад – там силы Кориолиса давят, ни на восток, где властвует мощный антициклон. Поэтому, по мнению метеорологов, обычный влажный атмосферный фронт локально завис над Приморьем.

Погода в Карелии. Предупреждение МЧС

Ощутимо испортится погода и в Карелии. По данным Гидрометцентра с вечера понедельника и до вечера вторника здесь действует штормовое предупреждение. Региональное Управление МЧС предупреждает, что вечером 26 августа и весь день 27 августа на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, ожидается сильный ливень, который будет сопровождаться мощными раскатами грома, в небе будут сверкать молнии, местам усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого составят 16 метров в секунду.

В результате возможного падения деревьев высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах республики, связанных с нарушением электроснабжения жилых помещений, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений ЛЭП.

МЧС рекомендует гражданам не приближаться к проводам, провисшим низко над землёй, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода, ограничить поездки на личных автомобилях, по возможности не выпускать детей на улицу, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

Спасатели советуют при попадании в чрезвычайную ситуацию звонить по единому номеру экстренных служб – 112 (с мобильного телефона). В случае пожара - с мобильного телефона по номеру 101, со стационарного телефона - 01. 

При этом, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Петрозаводске во вторник, 27 августа составит плюс 14-16, однако из-за осадков, сильного ветра и влажности воздуха до 98% будет ощущаться как плюс 10-12. Аналогичная погодная обстановка в ближайшие дни сохранится и в других населённых пунктах республики.

Погода в Москве. Прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Москве возможны первые заморозки. По данным синоптиков, из-за стремительной смены воздушных масс, всё неделю в российской столице ожидается переменчивая погода с колебаниями температурного фона. Если сегодня и во вторник, 27 августа будет ещё умеренно тепло (плюс 21-22), а в среду, 28 августа уже относительно прохладно (плюс 15-17), то в ночь на 29 августа резко похолодает.

По прогнозу Гидрометцентра, будет малооблачно, ожидается плюс 5-7, в центре города плюс 9-11, на окраинах Москвы и в области – плюс 2-5, местами – до 2 градусов мороза.

Однако уже с четверга средняя суточная температура вернётся к климатической норме для конца августа – начала сентября. В дневные часы термометры будут показывать до плюс 19-23, после полуночи – ниже 11 градусов тепла не опустятся.

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