Путин заявил о своей обеспокоенности низкими темпами роста доходов россиян

Глава российского государства Владимир Путин в ходе состоявшегося сегодня совещания по экономическим вопросам выразил обеспокоенность медленными, по его мнению темпами роста доходов населения. Как заявил президент РФ, инфляция в нашей стране постепенно приближается к целевому ориентиру.

«В настоящее время она в годовом выражении составляет примерно 4,5%, - цитирует Путина официальный сайт Кремля. – Но даже на таком фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно».

Кроме того, российский лидер, несмотря на положительную динамику ВВП за первые 6 месяцев, признал неудовлетворительными темпы роста экономики РФ. При этом глава государства считает, что необходимо сделать так, чтобы рост российской экономики был более устойчивым и динамичным.

Кроме того, в ходе совещания, в котором помимо Путина приняли участие первый глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, глава ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов, а также руководитель кремлёвской администрации Антон Вайно, обсуждались вопросы промышленного рост, а также текущая ситуация в реальном секторе российской экономики.