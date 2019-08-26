Стало известно, когда в Турцию будет поставлена очередная партия С-400

27 августа в Турцию начинаются новые поставки зенитно-ракетных комплексов «Триумф», рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар .

«Завтра начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — цитирует военного турецкое агентство Anadolu.

Напомним, сделка по поставкам российских комплексов С-400 была заключена между Москвой и Анкарой в 2017 году. Согласно контракту, Россия должна поставить Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов, из которых часть будет оплачена заказчиком собственными средствами, а часть за счет российского кредита.

Данная закупка спровоцировала напряжение отношений между Анкарой и Вашингтоном, который потребовал от Турции отказаться от закупки С-400 в пользу их комплексов Patriot.

В случае отказа США пригрозили отказать Турции в участии в программе создания истребителей F-35. Вашингтон позднее выполнил свои угрозы, поскольку Анкара отказалась идти на уступки.