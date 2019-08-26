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Стало известно, кто войдёт в коалицию со «Слугой народа» в Верховной Раде

Москва, 26.08.2019

Артур Герасимов – депутат нового состава Верховной Рады – рассказал, какие партии войдут в коалицию со «Слугой народа» Владимира Зеленского. По словам парламентария, несмотря на то, что голосование за избрание коалиции состоится 27 августа во время работы группы, уже сегодня стал виден прообраз новой коалиции, передаёт «РБК- Украина».

«Мы чётко сейчас видим, что это будет «Слуга народа», «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко», - заявил Герасимов.

При этом он считает, что одно дело – политические заявления, совсем другое, когда это подтверждается определенными действиями.

«Сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них – оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идёт тесное сотрудничество и перераспределение мнений между «Слугой народа», «Голосом» и «Батькивщиной». И это неоспоримый факт», – резюмировал депутат.

Напомним, досрочные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля 2019 года.  Первое заседание Верховной Рады должно пройти в течение 30 дней после официального оглашения итогов выборов.

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