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Китай больше не нужен

Москва, 26.08.2019
Американский президент пригрозил Китаю новыми пошлинами, чем вызвал судороги рынка, где котируются акции тех «великих американских компаний», которым он приказал покинуть Китай
#Торговая война США
#Мировая экономика
#Экономика
  • Китай больше не нужен

Направление для мировой экономики?

Zuma/TASS

Американские фирмы перешли к новой форме управления

Конец предыдущей недели прошел под аккомпаниимент нового залпа торговой войны. Дональд Трамп заявил, что «больше не позволит Китаю грабить США и воровать интеллектуальную собственность», добавив: «США не нужен Китай". Он «приказывает нашим великим американским компаниям немедленно начать искать альтернативы Китаю, включая возвращение компаний и производства товаров в США».

Президент США оповестил общественность также о том, что «приказывает всем курьерским компаниям — Fed Ex, Amazon, UPS — и Почтовой службе США искать фентанил в посылках из Китая». По его словам, фентанил «убивает 100 тыс. американцев в год, президент Си Цзиньпин пообещал прекратить это, но этого не произошло».

Управление частными корпорациями США из Белого дома в приказном порядке, это новое слово в американском менеджменте. Пока неясно, как с этим сживется существующая культура управления и найдут ли компании что возразить в рамках закона. Пока же рынки отреагировали негативом. В пятницу, 23 августа акции Apple упали на 4,6%, Caterpillar – на 3,2%, Amazon – на 3,1%. Индекс Dow Jones по итогам торгов пятницы упал на 2,4%, S&P 500 – на 2,6%, Nasdaq – на 3%.

Так же — новая форма борьбы с коммунизмом

Торговая война между США и Китаем только начинается, так крайне пессимистично оценивает ситуацию аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Она — следствие куда более масштабных процессов, которые приведут к пересмотру базовых принципов торговых отношений между странами, уверен он. Торговая война продлится несколько лет, полагает аналитик, делая радикальный вывод: ВТО и другие торговые организации вряд ли переживут этот конфликт, так как основаны на принципах свободной торговли, которые, очевидно, уже перестают соблюдаться ведущими державами. Впрочем, с подобными прогнозами выступили неделей раньше и в российском Минэкономики.

Цель США — будучи эмиссионным центром планеты, ценой убытков дожить до «банкротства» Китая и Европы, говорит Алексей Антонов. Падение капитализаций крупнейших американских компаний — это и есть начало убытков, которые в ближайшие два месяца могут достичь 10% капитализации для Apple, Caterpillar и Amazon. Но и компартия Китая, в свою очередь, теряет доверие со стороны граждан.

Но и капитализму несладко

На мировых рынках царит полный хаос, констатирует, в свою очередь директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Это огромное количество противоречий по основным вопросам, и на данный момент совершенно не ясно, удастся ли их решить в полной мере. Торговая война длится уже давно и с каждым месяцем число претензий США к КНР только растет, что заставляет китайцев принимать ответные меры.

Впервые был введен тариф на нефть: если в прошлом году Китай лидировал по закупкам сырья у США, то к настоящему времени он откатился на девятое место. Становится очевидно, что Пекин не будет сидеть без дела, а будет отвечать Вашингтону в своей манере — подготавливаясь к каждому шагу и не совершая эмоциональных действий, способных причинить вред экономике.

Дональд Трамп собирается максимально снизить процентную ставку, продолжает эксперт. Американские инвесторы за долгие годы борьбы с кризисом 2008 года привыкли к крайне дешевым займам, благодаря которым рынки летели вверх с невиданной скоростью. Теперь же, когда ФРС всячески сокращает стимулы, идиллия близка к завершению. Возможное решение — вынудить ведомство проводить мягкую монетарную политику вопреки своему желанию.

Трамп неоднократно заявлял, что ему нет дела до мировой экономики, которая страдает от его агрессивных действий. США чувствуют себя очень хорошо по сравнению с ЕС или КНР, не говоря уже о других странах, и для большей идиллии требуется лишь новый рекорд на фондовом рынке. Каждый раз, когда глобальный рынок приходит в себя, Трамп начинает в очередной раз расшатывать положение, вынуждая ФРС опасаться за ситуацию в своей стране и реагировать соответственно.

Положению Джерома Пауэлла не позавидуешь, считает Арсений Дадашев. Еще год назад он мог проводить независимую политику, однако теперь он находится в заложниках у американского президента. С того времени глава ФРС уже трижды «ронял» рынок заявлениями об отсутствии необходимости в снижении ставки, и если в сентябре он не изменит свою позицию, то можно ожидать сильного падения котировок S&P 500. Данная реакция вызовет «эффект домино» и затронет все остальные площадки, в том числе и российскую, заключает аналитик.

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