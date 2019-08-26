В Германии рассказали, почему Запад не пойдет на возвращение России в G8

Как считает немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, прекращение членства России в G8 угрожает странам G7 потерей мирового лидерства. При этом политики Запада не признают, что приняли ошибочное решение «из-за геополитических рисков не только их держав, но и Украины», рассказал дипломат изданию Die Welt.

Ишингер напомнил, что с уходом России, G7 представляет интересы менее одной седьмой населения планеты. Если учесть постоянные перепалки лидеров объединение при решении глобальных вопросов, то становится очевидным, что привлечение России просто необходимо.

«Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией возможно решить очень сложные и важные вопросы», - рассказал Ишингер изданию.

Однако, как считает дипломат, даже при осознании своих ошибок лидеры G7 никогда не пойдут на возрождение формата G8, поскольку этим не только нанесут сокрушительный удар по интересам Киева, но и признают свое поражение.

«Это было бы мощной пощечиной для Украины», - продолжил Ишингер. Также Запад в случае возвращения России в G8 потеряет свое лицо в морально-политическом плане, резюмировал дипломат.