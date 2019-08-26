В Госдуме предложили ввести в школьную форму картузы, френчи и передники

Виталий Милонов – депутат нижней палаты российского парламента – предложил ввести единые стандарты внешнего вида для российских школьников с учётом культурно-исторических особенностей каждого региона страны.

По мнению парламентария, школьникам-мальчика Северной столицы можно предусмотреть картузы и френчи, для школьниц-девочек – платья и передники, передаёт РИА Новости.

При этом Милонов утверждает, что на единой школьной форме настаивают родители, которые как поясняет депутат, уверены, что внешнее единообразие школьников окажет положительное влияние на учебный процесс и отвлечёт детей от визуального соревнования, когда каждый из них старается показать, кто из них лучше одевается.