В компании Nord Stream 2 AG сделали важное заявление о «Северном потоке-2»

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта газопровода «Северный поток-2» сделали важное заявление. Как говорится в официальном сообщении оператора, газопровод уже построен на три четверти, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что по дну Балтийского моря в водах РФ, ФРГ, Швеции и Финляндии уложено почти 2 тыс. км, что составляет 75% от общей протяженности «Северного потока-2».

В настоящее время оператор проекта перешёл к укладке финальной четверти газопровода – в настоящее время ведётся укладка труб в территориальных водах нашей стары, а работы на береговых участках в ФРГ находятся на продвинутом этапе.

Информацию о ближайшем завершении строительства «Северного потока-2» подтвердил также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поблагодарил Финляндию за «Северный поток-2».

«Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов – «Северному потоку-2». Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне, по прокладке этой трубопроводной системы», – заявил президент РФ после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.