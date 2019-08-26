В Кремле оценили идею Трампа вернуть Россию в G7

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного общения с представителями СМИ прокомментировал идею главы Белого дома Дональда Трампа вернуть нашу страну в G7, превратив его в новь в формат G8. По словам представителя Кремля, для России возвращение в «восьмёрку» не самоцель, «поэтому навязываться мы не собираемся», передаёт РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президент РФ напомнил, что за последние несколько дней уже много раз отвечал на этот вопрос.

«Хочу всем напомнить, что ранее сказал Владимир Путин: для России участие в G7 не является самоцелью. Вместе с тем, мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязываться точно не будем», – резюмировал Песков, добавив, что возвращаться в формат приглашению только лишь одного Трампа наша страна не будет, так «там все решения принимаются консенсусом».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведётся активная работа над включением РФ в формат G7. По его словам, возвращение Москвы к этому формату было бы выгодным для всего мира.