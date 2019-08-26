В Варшаве признались, что Польша десятилетиями живет в долг

Польша последние 30 лет живет в долг, а все бюджеты за данный период были дефицитными, рассказали в Кабмине Матеуша Моравецкого.

«Польша планомерно влезала в долги, которые придется отдавать», - сообщили в правительстве.

В этой связи польский Кабмин поставил перед собой задачу формирования профицитного бюджета на будущий год, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Как рассказал ведущий экономист Банка Польши Петр Буяк, для Польши это хорошая новость, поскольку «государство собирается перестать влезать в долги», которые замедляют экономический рост страны, не позволяя правящей партии выполнять свои предвыборные обещания.

Однако специалист призывает не обольщаться, поскольку желания сделать бюджет бездефицитным и возможности воплотить это на практике совершенно разные вещи.

Так главный экономист Польского делового совета Януш Янковяк, уверен, что польское правительство совершает ошибку, не учитывая практики ведущих экономик мира, которые налаживают баланс бюджета в экономически благоприятные времена.

Специалист уверен, что профицитным польский бюджет в современных условиях может стать только благодаря сокращению расходов в таких, например, отраслях, как здравоохранение, оказание социальных услуг.

Ситуацией не преминула воспользоваться польская оппозиция, утверждающая, что правящая партия ведет страну к варианту «второй Греции».