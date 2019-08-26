Вновь прилетело «за Солсбери»

Санкции через год после санкций

Сегодня, 26 августа 2019 года, был введен в действие второй пакет санкций США в отношении России в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за «дела Скрипалей». Как сообщает агентство «Прайм», санки введены, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила ему предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Первый пакет предполагал прекращение помощи России, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». России также отказали год назад в «любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны США. На него весьма болезненно, напомним, отреагировал в прошлом августе российский валютный рынок. Этот август для рубля тоже непрост, но пока по иным причинам.

Новый пакет включает, казалось бы, те самые ограничения, которых у нас очень долго опасались: на российский госдолг. Здесь и намерение противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансовых организациях, таких как Всемирный банк и МВФ. И анонсирование запрета участвовать американским банкам в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях.

Кроме того, должен быть введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

В МИД России уже заявили, что Москва не удивлена введением санкций. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США. При этом Москва сожалеет, что США с вводом новых санкций жертвуют двусторонними отношениями.

Полумеры, четвертьмеры...

Никаких принципиально новых, драконовски-жестких и категорически непреодолимых ограничений новый блок санкций не вводит, признает и управляющий партнер УК Право и Бизнес Александр Пахомов. Военно-техническое сотрудничество между РФ и США давно сведено к минимуму, ограничиваясь отдельными контрактами в аэрокосмической сфере, кроме того, США иногда разрешают своим партнерам по НАТО и про-американским ближневосточным государствам обслуживать у российских производителей военную технику (например, вертолеты) советского производства.

Ограничения на предоставление финансовой помощи тоже не выглядят чем-то непоправимым, поскольку Россия наращивает внешний долг не за счет траншей, а за счет размещения долговых обязательств в иностранной валюте. Собственно, указывает аналитик, даже ограничения на участие американских банков в размещении отечественных евробондов — это полумера, поскольку принципиального запрета на операции с российскими долгами, на вредоностность которого уже неоднократно указывал даже американский Минфин, так и не последовало.

То есть, по сути, покупать бонды на этапе размещения американские банки теперь не смогут, но вполне могут приобретать их на вторичном рынке, что на самом деле практически ничего не меняет, кроме того, что Вашингтон, очевидно, по принципу «бей своих, чтобы другие боялись» ограничил американские банки.

Главные риски, которые сейчас формируют санкции, связаны с тем, что в очередной раз Вашингтон не установил понятных и прозрачных правил игры, полагает Александр Пахомов. Размытые формулировки и отсутствие исчерпывающего списка товаров, которые поставлять в Россию запрещено (это касается техники и технологий двойного назначения) традиционно формируют очень высокий уровень нервозности среди поставщиков-контрагентов российских предприятий. Эти риски будут со временем нивелированы, но могут возникать риски перебоя в поставках.

Не «ад»

Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» был объявлен заранее, и поэтому его введение с 26 августа не оказало воздействия на цены российских активов, отмечает руководитель группы аналитиков Цент аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Да дело даже не в отсутствии внезапности, объясняет он. А в том, что санкционный выстрел вновь оказался холостым. Риторика о новых антироссийских санкциях против России в Конгрессе США девальвировалась, как обесценившаяся монета, от многократного употребления.

Конгресс не принимает мер, которые действительно были бы сильнодействующими, известными среди самих законодателей как «адские санкции». Они заключаются в запрете на покупку нерезидентами рублёвых ОФЗ и на расчёты в долларах ведущим госбанкам по внешнеэкономическим операциям через корсчета в американских банках. А принятые, вполне «вегетарианские» меры практически не отразятся на экономике России, уверен аналитик, поскольку запрещенные теперь инструменты для госзаимствований и без того мало используются.