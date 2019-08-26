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Вступили в силу новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

Москва, 26.08.2019
  • Вступили в силу новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

Из открытых источников

Новый пакет антироссийских санкций США вступил в силу в семь утра по московскому времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госдеп. Санкции разработаны из-за инцидента в Солсбери, после которого Россия не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, подкрепленных необходимым законодательством, заявили в Вашингтоне.

Уточняется, что новые санкции затронут госдолг России, а также ограничат возможности предоставления кредитов Москве со стороны крупных мировых финансовых организаций таких, как МВФ.

Также с новыми санкциями для банков США вводится запрет на участие в первичном размещении не рублевого суверенного долга России и кредитование правительства также не в рублях.

Помимо этого, под запрет попадает экспорт продукции, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

В России, в свою очередь, не раз заявляли, что все обвинения со стороны Запада в адрес Москвы по, так называемому «делу Скрипалей», бездоказательны. Также отмечается, что администрация Трампа не воспользовалась более жесткими мерами, которые предусматривает новый закон.

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