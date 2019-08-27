Comtrans-2019: борьба за падающий рынок

230 компаний из 28 стран мира примут участие в очередной крупнейшей выставке Comtrans-2019, которая пройдет в столичном комплексе «Крокус Экспо» с 3 по 7 сентября, и площадь экспозиции которой в этот раз увеличится на 10% и составит более 44 тыс. кв. м.

В этом году выставка будет проходить на фоне тревожного падения спроса на коммерческие авто в России. Так, согласно данным аналитической компании «Автостат», спрос на грузовые автомобили за первые 7 месяцев текущего года снизился на 4,6% до 42,2 тыс. единиц. Из первой десятки ведущих компаний на отрицательную динамику продаж демонстрируют 8 компаний. В частности, на 27% рухнула реализация грузовиков DAF, на 16% у Volvo на 14% у Mercedes-Benz, на 12% у Scania. В плюсе оказались только два российских производителя – на 7,7% до 14,9 тыс. авто увеличил свои продажи КАМАЗ, на 6,2% смогла прирасти также российская марка грузовиков «Урал».

«Коммерческий транспорт иностранного производства постепенно становится роскошью для российских потребителей в связи с низким курсом рубля. Всё больше перевозчиков рассматривают приобретение транспортных средств отечественных производителей, так как стоимость таких машин значительно ниже, а фактор цены стоит на первом месте. Из-за спада покупательской способности уменьшаются объемы перевозок. Только их увеличение может обеспечить жизнеспособность рынка, -- объясняет падение спроса на рынке Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России. «В 2019 году пик покупательской активности пришёлся на апрель. Именно тогда была приобретена большая часть авто. На фоне такого активного всплеска закупок небольшое замедление выглядит вполне ожидаемым и логичным», -- продолжает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic.

Нажать на газ

Тем не менее участники рынка коммерческих авто надеются на то, что спрос на российском рынке в ближайшее время вновь пойдет вверх, и продажи коммерческой техники в текущем году как минимум не съедут в минус, а может быть даже продемонстрируют плюсовые показатели. Например, компания Hyundai Truck and Bus Rus представит на выставке Comtrans-2019 новые среднетоннажные грузовики Mighty. По словам представителей компании, теперь линейка среднетоннажных автомобилей, помимо модели HD78, будет включать более современные модели Mighty: в сентябре в продажу выйдет EX9 полной массой 8,5 тонны, в ноябре - EX6 и EX8 полной массой 6,5 и 7,8 тонны. Уже объявлено, что все новые модели оборудованы двигателями экологического стандарта Евро-5, а производство машин осуществляется на калининградском заводе «Автотор».

Минский автомобильный завод в свою очередь представит на выставке сразу шесть новинок. Речь идет о новой модели автобуса третьего поколения МАЗ 303, предназначенной для перевозки пассажиров по городу, о новом автобусе среднего класса МАЗ 257030, созданном для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам. Также на выставке будут представлены новые грузовики МАЗ-54А02К, среднетоннажный грузовой автомобиль МАЗ-4381С0, а также магистральный автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е8.

В последнее время на российском рынке увеличивается спрос на грузовики, работающих на природном газе. Закрепиться в этой перспективной нише намерена компания IVECO, которая на своём стенде на выставке представит целую серию автомобилей, работающих на природном газе, среди которых будут присутствовать тягачи Stralis NP в версии на компримированном газе (КПГ) и новой модификации на сжиженном газе (СПГ), Daily Blue Power и мусоровоз Eurocargo на КПГ.

Интригой выставки станет насколько широко будет представлены здесь другой тип экологических коммерческих авто, работающих на электричестве. В частности, в канун выставки об начале эксплуатационных испытаний электрических грузовиков в Германии заявила компания Daimler. Пока 25-тонный грузовик Mercedes-Benz eActros с дальностью пробега до 200 км в день курсирует между подразделением завода «Мерседес-Бенц Гаггенау» в Раштатте и складом логистического оператора «Логистик Шмитт» в Отигхайме, расположенными в 7 км друг от друга. Как сообщают представители компании, ежедневный пробег новой машины составляет около 168 км, она осуществляет перевозки 12 часов в сутки.

Впрочем, появление электрического eActros на выставке под большим вопросом, не планируют модель пока поставлять и в Россию. Зато о начале продаж на российском рынке другого интересного решения, связанного с электрической мобильностью недавно заявила германский производитель специальных автомобилей Kamag. Речь идет о новой модели грузовика-ранжировщика с электродвигателем E-Wiesel, который будет доступен к заказу в октябре текущего года. Новинка оснащена синхронным электродвигателем (мощностью 156 кВт с крутящим моментом 385 об/мин), который питается от электроаккумулятора (емкостью 40,6 кВт-ч), при этом полное время зарядки двигателя составляет 4 часа, запас хода автомобиля - 8 часов.

Создать условия роста

Для того, чтобы российский рынок коммерческих автомобилей и спецтехники устойчиво развивался, ему необходимы благоприятные условия. В частности, некоторые игроки отмечают растущую проблему нехватки кадров. Чтобы её решить крупные компании развивают специальные образовательные программы. Например, по инициативе ряда производителей коммерческой и строительной техники в текущем году в соревнованиях чемпионата мира по профмастерству WorldSkills, этап которого недавно прошел в Казани впервые в программу вошла новая компетенция «Обслуживание тяжелой техники». А для выполнения конкурсных заданий участникам выданы современные машины: гусеничный экскаватор и асфальтоукладчик от компании Volvo Construction Equipment. «Мы ощущаем дефицит кадров по всему миру, — говорит Виктория Фомина, руководитель отдела маркетинга Volvo Construction Equipment в России и СНГ, — это глобальная проблема, которая требует глобальных решений. Чемпионат WorldSkills — хороший повод обратить внимание на людей рабочих профессий, которые виртуозно делают свое дело и постоянно развивают навыки. Сегодня клиенты требуют от производителей машин и оборудования интегрированного сервиса, предоставления всех услуг на одной базе, быстрого прохождения технического обслуживания. Реализовать все это без квалифицированных кадров просто невозможно. Поэтому мы активно поддерживаем все инициативы, направленные на повышение престижа рабочих профессий».

Одновременно потребители коммерческой техники и автомобилей заявляют о том, что для расширения сфер применения коммерческого транспорта в России необходимо развитие инфраструктуры. В частности, представители логистических компаний приветствуют развитие крупных инфраструктурных проектов. «Большой импульс развитию логистического бизнеса в России может придать создание международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», -- отмечает Сергей Гребенщиков, директор департамента доставки компании «ПЭК». – В частности, отдельные его участки помогут перераспределить транспортные потоки Московского региона и разгрузить некоторые магистрали Подмосковья. Или существенное значение имеет строительство ЦКАД в Московской области. Эта магистраль свяжет большинство складских хабов и позволит заметно повысить эффективность логистического бизнеса».