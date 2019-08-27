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Диетологи рассказали, кому полезна хурма

Москва, 27.08.2019
  • Диетологи рассказали, кому полезна хурма

Из открытых источников

Главным фруктом наступающей осени по праву считается любимая россиянами хурма. Этот сладкий плод не только является вкусным и легким лакомством, но и очень полезным витаминным комплексом, сообщает oane.ws.

Медики рекомендуют в сезон съедать несколько плодов в неделю, если нет противопоказаний.

Хурма обладает многими полезными свойствами, благодаря содержанию микроэлементов, фосфора, железа, калия и магния.

Ягода способствует очищению организма от вредных компонентов, а также является природным антиоксидантом. Всего 100 грамм данного фрукта содержат 22% от дневной потребности в витамине А, что позволит поддерживать Вашу кожу и глаза в отличном состоянии.

Также плод показан людям, страдающим гипертонией. Высокое давление будет в норме благодаря низкому содержанию натрия в составе хурмы.

В преддверии зимы не лишним будет укрепить иммунитет, в чем отлично поможет хурма благодаря большой концентрации в ней витамина С.

Также плод поможет подавить нервные расстройства, наладить сон и аппетит благодаря большому количеству витамина В, который участвует в выработке гормонов счастья.

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