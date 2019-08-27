Экономика больше не повинуется

Планирование по наклонной

Владимир Путин провёл 26 августа совещание по экономическим вопросам. Обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики, говорится в сообщении Кремля. В совещании приняли участие, в частности, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Премьер-министра на нем не было.

Как заявил, открывая совещание, президент, за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 2%. «Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», – констатировал он. Одним из проблемных мест президент назвал доходы россиян. Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат.

Ситуация действительно складывается для правительства и для народа непростая, что подтвердили заявления чиновников после заседания. Так, глава МЭР Максим Орешкин представил обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год. «Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями. С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», — сказал он. То есть, прогноз понижен в десять раз. Причем, можно сказать, до нуля.

При этом МЭР фактически признало, что из 10 национальных целей развития, которые были утверждены в мае Дмитрием Медведевым, как минимум пять выполнить в 2019-20 году уже не получится,. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 224,1 тысячи человек. Провален и план по сокращению бедности. В прошлом году за чертой официальной нищеты оказались 12,9% российских граждан, или 18,4 млн человек, приводит данные портал Finanz.ru.

Не удается и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт. По плану, поставки за рубеж продукции, отличной от углеводородов или простейшего минерального сырья, в этом году нужно нарастить с 214 до 230 млрд долларов. По факту будет сокращение — до 210 млрд долларов в год, предупреждает МЭР. В том же, что планы не выполняются, виноваты внешняя конъюнктура и внутренний кредитный «пузырь», считает министерство.

Сама по себе экономическая повестка – это шаг вперёд, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Как известно, говорит он, точное определение диагноза – 50% успешной терапии. Он также замечает, что именно экономические вопросы сейчас больше всего занимают внимание и умы россиян, в то время как есть некоторый элемент информационного крена в сторону политики.

Уже, обращает внимание эксперт, вышли данные от Минэкономразвития, подтверждающие углубление негативных процессов в нашей экономике, на которые надо обратить внимание в силу их первоочередности. В частности, подтвержден ранее опубликованный ведомством тезис о том, что основным источником роста ВВП РФ на 0,7% по итогам первого полугодия стал рост потребительского кредитования банками, тогда как всем хотелось бы видеть в первую очередь рост промышленности, который должен привести к росту зарплат и созданию новых рабочих мест. Что, в свою очередь, могло бы поправить мрачную картину с падающими располагаемыми доходами и внутренним спросом. Прогноз роста ВВП на этот год подтверждён на уровне 1.3%, но прогноз на 2020 г снижен с 2.0 до 1.7%.

Майский указ лучше всех выполняют иностранные агентства

«Насколько я могу судить, пресловутые “майские указы” были направлены именно на исправление данной ситуации. Однако прошло уже больше года, и можно сделать надёжный вывод, что российский бизнес и госкомпании с тех пор не увеличили спрос на рабочую силу, а доходы работающих россиян, как следует из исследований МЭР и независимых хорошо зарекомендовавших себя организаций, продолжают медленно, но верно снижаться – уже пятый год подряд», – комментирует Владимир Рожанковский, подразумеваея единственный в эту президентскую каденцию стратегический майский указ от 7.05.2018 года №204.

Ситуация, по словам аналитика, на самом деле, сложная. МЭР требует снизить обороты потребкредитования наших граждан, справедливо полагая, что его дальнейшее наращивание приведёт к кредитному пузырю. Однако если банки перестанут выдавать такие кредиты, то даже если граждане каким-то чудом и смогут их обслуживать и погашать, лишившись возможности перекредитования, то произойдёт это, разумеется, за счёт ещё большего «затягивания поясов». То есть, при таком сценарии многократно возрастает риск рецессии, риск отрицательной динамики ВВП. А без конкретных механизмов перезапуска, такая вещь как рецессия в российских условиях всегда имеет риск превращения в «самораскручивающуюся спираль», как мы её называем. Экономические циклы в наших условиях, увы, практически не работают.

Надо быть справедливыми, финансовая отчётность многих российских компаний, а также данные таможенной службы РФ, регулярно показывают, что внешняя позиция РФ – экономика внешней торговли, долговой нагрузки, денежной массы, резервов и финансовой позиции (счёт текущих операций) – остаются очень сильными и выглядят гораздо лучше, чем у большинства крупнейших экономик мира, указывает Владимир Рожанковский. России недавно подтвердили, а одно рейтинговое агентство – Fitch – даже повысило – кредитные рейтинги, что ещё раз указывает на справедливость всего вышесказанного.

Однако при этом внутренняя часть российской экономики, экономика внутреннего спроса и потребления, как уже было сказано, продолжает беспрестанно сжиматься. То есть налицо – экономическая шизофрения, говорит Владимир Рожанковский. Две части российской экономики не просто не похожи друг на друга, но и расхождение это продолжает увеличиваться. Здесь без регулирующей руки государства не обойтись!

Деньги надо платить

Ответ на вопрос «что делать?» находится на поверхности, полагает эксперт: расходы фондов оплаты труда (стандартная статья экономики любого предприятия) на примере наших крупнейших госкомпаний составляют менее 1% от совокупных материальных затрат (затраты на производственную деятельность), чего больше нигде в мире нет, даже среди стран с развивающимися экономиками. Госкомпании – так сказать, «законодатели корпоративной моды», поэтому все остальные российские компании в частном секторе следуют их тарифам и их экономическим моделям. Факт существенного занижения зарплат едва ли требует глубоких исследований и полемики, поскольку его признаки видны в любой бухгалтерской отчётности. Хуже – то, что такое положение вещей является своего рода нашей традицией, поэтому добровольных быстрых изменений в этой части мы не ждём, хотя острота ситуации требует именно таких действий. Ещё раз повторюсь, здесь необходима принципиальная регулирующая функция государства, говорит он.

Низкая производительность труда, на которую ссылаются многие директора российских предприятий и экономисты, обосновывая низкие зарплаты в РФ, на самом деле, ничего общего с долей затрат на оплату труда предприятий в общей структуре затрат не имеет, уверен Владимир Рожанковский. Этот довод имеет право на жизнь лишь при обосновании невозможности дальнейшего роста ФОТ предприятий, только если они в долевом выражении от всей себестоимости производства близки к общемировым значениям. Невозможно увеличивать себестоимость производства без снижения его конкурентоспособности — это правда. Но когда эти значения отличаются в разы (притом, что производительность труда у нас для сравнительных примеров меньше всего на 10% – в некоторых сферах максимум на 20%) – такие доводы попросту не выдерживают критики.

Возможно, заключает эксперт, повышение зарплат было бы целесообразно проводить не в виде фиксированных «дотаций», а в виде их варьируемой, стимулирующей части. Такой подход более интересен с точки зрения искомого оживления производства и инновационной деятельности в РФ. Однако одновременно с этим необходимо быстро разработать и внедрить на государственном уровне обновлённые процедуры учёта и аттестации персональных достижений работников. Премирования должны быть не символическими, как у нас принято, а значимыми, что будет реально стимулировать и других сотрудников данного предприятия.

Не. Сырьевой экспорт

Интересно, кстати, отметить, продолжает тему директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, что из 10 национальных целей на грани провала оказались именно те, на которые оказать серьезное влияние правительство действительно не может не только потому что не хватает административного ресурса, но и потому, что эти проблемы имеют глубокие корни – настолько глубокие, что одной политической воли и финансовых вливаний недостаточно. Для того чтобы изменить ситуацию в рождаемости, уровне смертности, а также поменять курс обеднения населения – нужны десятилетия, и, по сути, полная смена правительственных умонастроений.

Экономическая ситуация по-прежнему зависит от углеводородного экспорта, а также имеет высокую уязвимость по причине санкций и зависимость от западных технологий, констатирует Дмитрий Жарский. Иными словами, те направления нацпроектов, где обозначены слабые результаты и их отсутствие, это скорее не промах власти, а демонстрация того, что для того, чтобы в России реализовывался другой сценарий, в первую очередь надо менять как само общество, так и экономические основы.

Можно предположить, говорит Дмитрий Жарский, что правительство будет искать все новые и новые пути разрешения ситуации, чтобы направить статистику в позитивный рост. Как можно уже догадаться – будут меняться подходы к статистическим подсчетам уровня бедности – но если здесь статистику еще можно скорректировать за счет пересмотра минимального прожиточного минимума или перерасчета потребительской корзины, или увеличения разовых выплат, то, например, против снижения рождаемости придумать универсальную формулу будет сложно.

Очевидно, что меры по стимулированию молодых семей к рождению второго и третьего ребенка у правительства все больше теряют популярность. В большинстве городов и регионах пособие на ребенка по-прежнему не позволяет обеспечить потомство даже качественным питанием, размер материнского капитала хотя и индексируется иногда, но по факту потратить его законными способами достаточно сложно – направить на улучшение жилищных условий, это наиболее распространённый вариант, но в таком случае семья должна влезать в ипотечный кредит, что само по себе уже сковывает семью в финансовых вопросах. Из наиболее поддающихся действенной корректировке целей эксперт выделяет наращивание несырьевого экспорта, тут действительно есть над чем еще поработать, и результаты могут быть хорошие – но опять же, могут помешать все новые и новые санкции, пессимистично полагает Дмитрий Жарский.