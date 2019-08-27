Фестиваль Skolkovo Jazz Science – важная точка на карте культурной и научной жизни Москвы

В лайн-апе – яркие московские и зарубежные джазовые исполнители, а в расписании научной программы – лекции, дискуссия, познавательные мастер-классы, лаборатории и интерактивные образовательные игры для всей семьи.

В этом году фестиваль Skolkovo Jazz Science развернулся на новой уникальной локации – в Центральном парке инноцентра Сколково. Его спроектировали российская ландшафтная компания Arteza (участник разработки парка «Зарядье») и голландское бюро Maxwan. Зоны Фестиваля удачно расположились на новой площадке вокруг живописного пруда с деревянной набережной.

Впервые из центра Москвы до фестиваля можно было добраться за полчаса. В этом году открылась железнодорожная станция «Инновационный центр», от Белорусского вокзала до нее – всего 17 минут на экспрессе. Гости, прибывшие на электропоезде, сразу попадали на импровизированную сцену фестиваля, где выступили лауреат национальных конкурсов виртуозный аккордеонист Юрий Пашалы, кавер-группа Urartu Jazz, кавер-трио Fancy Jazzers, коллектив The 52nd Street Jazz с классическими джазовыми и фьюжн каверами, коллектив Jazz Duet с утонченными гитарными импровизациями на темы мировых хитов.

Музыкальную программу на главной сцене открыли трубачи Brevis Brass Band, задав курс на яркий насыщенный день настоящей брасс-музыкой. Эмоциональным и элегантным соулом покорила гостей фестиваля команда из Москвы - Sasha Magerova Band.

Испанцы Highlands Project, мастерски переплетая фанковый грув с традиционной средиземноморской музыкой, оправдали звание лучшего джазового коллектива Балеарских островов. Американская певица Чайна Мозес не только сразила гостей красивым джазовым вокалом и харизмой, но и успела поиграть с аудиторией, проверяя, смогут ли посетители повторить за трубачом из ее команды.

Skolkovo Jazz Science 2019 завершился блестящим выступлением Московского джазового оркестра под управлением художественного руководителя Фестиваля, маэстро Игоря Бутмана.

Каждый год фестиваль Skolkovo Jazz Science становится невероятной точкой, где пересекаются искусство и обсуждение самых актуальных для современного общества тем.

Центральным научным событием фестиваля Skolkovo Jazz Science 2019 стала дискуссия «Нейроурбанизм: стрессы в большом городе и счастье в мегаполисе». В беседе приняли участие Надежда Румянцева – кандидат медицинских наук, врач-невролог Клинического госпиталя Лапино, Эльдар Файзуллин из Smart City Lab Департамента информационных технологий Правительства Москвы, Андрей Шаронов – президент Московской школы управления «Сколково», Елизавета Морозова – эксперт по исследованию счастья, генеральный̆ директор компании архитектурного консалтинга A.R.T. group. Они рассказали о своем видении влияния города на жизнь и образ мышления современного горожанина. Модератором дискуссии выступил старший Вице-президент Фонда «Сколково» по инновациям Кирилл Каем.

В лектории Фестиваля до самого вечера продолжалась научная программа. Главные открытия и изобретения последних лет, молекулярная эволюция и бионика, наука через призму живописи, перспективы развития искусственного интеллекта – эти и другие темы на стыке науки и искусства осветили ученые и журналисты, представители разных областей науки, культуры, медиа и технологий.

В этом году фестиваль Skolkovo Jazz Science традиционно поддержали проекты, связанные с научными играми, мастер-классами, умными приключениями и головоломками. С большим интересом дети и их родители провели время в лабораториях и мастерских в роли химиков, физиков, метеорологов, режиссеров и художников, некоторые даже обучились искусству микрофотографии. Немало гостей собрали зоны интеллектуального досуга дизайн-бюро PLAYPLY, проекта «Маленький самолетик», магазина «Мосигра», команд Abedyabka и «Мир Квестов», интерактивные площадки музеев «ИнноПарк» и «Прогулки в темноте». Музыкальные уроки рок-школы «Красный Химик» так понравились гостям, что, кажется, преподаватели закрыли набор новичков на этот учебный год. Объекты Art&Science, например, «Обнуляющий метагрегат» в исполнении команды ВАРЕНЪЙЕ ОРГАНИЗМ заставили гостей взглянуть на реальность под новым углом.

Елена Зеленцова, Вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»: «Благодаря уже традиционному летнему фестивалю Skolkovo Jazz Science территория Инновационного центра в сознании многих москвичей стала знаковым местом, где можно проводить время с семьей и участвовать в событиях, связанных с культурой и наукой. Во время фестиваля на целый день «Сколково» погружается в атмосферу творчества, импровизации и эксперимента».