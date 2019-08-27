Опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62 впервые примет участие в лётной программе МАКС-2019. Пока машина, созданная холдингом «Вертолёты России», демонстрируется на статической экспозиции. Позже Ка-62 будет задействован в пролёте всей линейки техники производства холдинга, а также выступит в одиночной пилотажной программе, передаёт РИА Новости.

Ка-62, который предназначен для выполнения широкого спектра задач, займет нишу между вертолётами легкого класса типа Ансат и средними вертолётами типа Ми-8. Новейшая многоцелевая лётная машина способна транспортировать грузы, принимать участие в спасательных операций и медицинской помощи, а также заниматься экологическим мониторингом. При этом вертолёт устойчив как к низким, так и к высоким температурам, что позволит его использовать как в условиях аномальной жары, так при очень сильных морозах.