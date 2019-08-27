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Курс доллара: рублю предрекли большой отскок

Москва, 27.08.2019
  • Курс доллара: рублю предрекли большой отскок

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Накануне вечером рубль немного снизился к доллару и также незначительно, но вырос к евро, который продолжает падать на рынке форекс. Так, курс доллара к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже составил 66,065 руб., что на 8 коп. выше уровня закрытия пятницы. Евро торговался по 73,41 руб., подешевев на 10 коп.

Разнонаправленное поведение нацвалюты происходит на фоне противоречивых внешних сигналов, а также наступившего пика налоговых платежей августа. С этим согласны и эксперты, которые отмечают, что незначительные колебания курса рубля связаны с неоднозначными сигналами, которые поступали вчера с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о готовности Пекина вернуться за стол переговоров.

Напомним, в понедельник американский лидер сообщил, что из Пекина в Вашингтон якобы поступило сразу два телефонных звонка от представителей правительства Поднебесной, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. Позже в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки», который накануне завершился в Биаррице, президент США заявил, что в Пекине «осознали свои ошибки» и очень хотят заключить соглашение с Вашингтоном, так как пошлины США «очень больно бьют по Китаю».

Это, прежде всего, как считает большинство аналитиков, и сказалось на движение в валютной паре доллар-рубль. Утром в понедельник доллар торговался выше отметки 66 руб., днём он сменился снижением, вечером вновь пробил рубеж в 66 руб.

По мнению Андрея Люшина из Локо-банка, волатильность рублю обеспечивали вчера сразу несколько спекулятивных факторов. Это, как отмечает эксперт, ожидания дополнительных эффектов от вступившего вчера в силу пакета санкций. Второе – это страхи инвесторов относительно эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Третье – на курсе нацвалюты сказались неоправдавшиеся надежды на более «голубиный» тон ФРС в рамках симпозиума американских центробанков.

 «Мой прогноз на вторник такой: для рубля торги пройдут спокойно и курс доллара может уйти ниже 66 руб., а в паре евро-рубль торги будут идти в диапазоне 72,7-73,7 руб.», – предположил он.

В свою очередь Юрий Кравченко из «Велес капитала» отмечает, что вчерашний пусть незначительны, но всё-таки рост рубля к евро был во многом обусловлен слабостью валюты ЕС на глобальных площадках после выхода данных о существенном падении индекса делового доверия в ФРГ. Поэтому и сегодня он ожидается, что рубль к евро останется устойчивым и также может немного укрепиться к доллару.

С умеренным оптимизмом смотрит на перспективы нацвалюты и Ренат Малин из компании «Сбербанк управление активами». При этом он напоминает, что на прошлой неделе торги в российской валюте сместились в диапазон 65,5-66,5 руб. за доллар после сильного ослабления неделей ранее.

«В ближайшее же время я ожидаю консолидации рубля вблизи достигнутых уровней. При этом одним из основных драйверов изменения курса нацвалюты в ближайшее время может стать общее отношение глобальных инвесторов к активам из развивающихся стран», – резюмировал Малин.

Ещё более оптимистичен Пётр Пушкарёв из ГК TeleTrade, который считает, что переоцененность американской валюты приведет к тому, что уже в конце августа – начале сентября, то есть к концу этой начале следующей неделе доллар стремительно начнёт сдавать свои позиции из-за ожидание второго за этот год снижения процентной ставки Федрезервом, которое приведёт к тому, что займы и депозиты в долларах для банков станут дешевле. В свою очередь доходность долларовых ценных бумаг снизится, а спрос на американскую валюту резко упадёт, что и уронит доллар.

Поэтому в ближайшие недели, по мнению эксперта «зелёный» продолжит слабеть, постепенно продвигаясь в район 62,5-63,5 руб. При этом курс евро, как прогнозирует Пушкарёв, постепенно приобретёт стабильность, торгуясь выше отметки в 72-73 руб.

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