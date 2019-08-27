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Макрон призвал выстраивать новые отношения с Москвой

Москва, 27.08.2019
  • Макрон призвал выстраивать новые отношения с Москвой

Михаил Метцель/ТАСС

Глава Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими послами заявил, что в настоящее время необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении. По его мнению, без построения новых отношений с РФ невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Старом Свете, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что пришло время «тщательно перетасовать карты», налаживая честный и требовательный диалог с Москвой. Как пояснил французский лидер, это необходимо для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении России.

При этом он признался, что так считают не все союзники Франции: «Это действительно так, будем честны по этому вопросу. И некоторые, кстати, нас толкают на то, чтобы ввести больше санкций, потому что это их интерес, даже если они наши союзники. Но это точно не наш интерес».

Кроме того, Макрон подтвердил появившуюся ранее информацию, что главы Минобороны и МИД Франции в самое ближайшее время посетят с официальным визитом Москву, чтобы возобновить диалог «в формате 2+2».

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