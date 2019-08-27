Мимо Лиги чемпионов: Краснодар проиграл «Олимпиакосу» и в ответном матче ЛЧ

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» уступил на своём поле греческом «Олимпиакосу» 1:2 и не смог пробиться в групповой этап самого престижного футбольного клубного турнира Европы.

Напомним, в этой встрече перед российской командой стояла практически невыполнимая задача. Неделю назад в Греции «Краснодар» потерпел разгромное поражение 0:4. Для того, чтобы пройти греков подопечным Мусаева надо было совершить чудо – выиграть минимум в 4 мяча, при этом оставить свои ворота в неприкосновенности.

На 11-й минуте показалось, что чудо возможно – Даниил Уткин открыл счёт, забив с линии вратарской после передачи слева от Вандерсона – 1:0. Однако, начав с центра поля, гости опустили «Краснодар» и их болельщиков с небес на землю – Юссеф Эль-Араби разобрался с защитниками хозяев и также с линии вратарской поразил ворота нашей команды – 1:1.

А сразу после перерыва «Олимпиакос» и вовсе вышел вперед. Всё тот же Юссеф Эль-Араби открылся во вратарской «Краснодара» при подаче с боковой, получил мяч справа и замкнул его в створ.

В итоге «Краснодар» вновь уступил «Олимпиакосу» и в ответном матче 1:2, а по сумме двух поединков - 1:6. Таким образом, греческий клуб выходит в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» же будет представлять российский футбол в Лиге Европы.