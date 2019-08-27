МКБ и «Веста» вместе поддержат МСП

Московский кредитный банк (МКБ) и банк «Веста», специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества МКБ и «Веста» смогут сформировать единое продуктовое предложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, выстроить эффективную систему кросс-продаж банковских продуктов и обеспечить синергетический эффект для бизнеса. Клиентам при обращении в отделения МКБ будут доступны продукты из линейки банка «Веста».

«Мы давно делаем крайне выгодные технологичные продукты для малого и микробизнеса. Партнерство с крупнейшим частным универсальным банком дает нам отличные возможности предложить свой продукт широкому кругу клиентов. Это позволит развивать высокотехнологичную систему кросс-продаж: наши клиенты, в свою очередь, смогут стать партнерами для крупного бизнеса и эффективно обслуживать его потребности», — рассказал председатель правления банка «Веста» Виктор Жидков.

«За последний год мы успешно перезапустили работу с сегментом малого и среднего бизнеса, сформировали обновленную линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустили удаленные каналы продаж. Партнерство с банком “Веста” позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы», — отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.