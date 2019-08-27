Украинский корабль «проник» в зону российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав», принадлежащий ВМС Украины, смог проникнуть в зону учений Черноморского флота РФ, сообщил замглавы штаба командования украинских ВМС Андрей Рыженко в эфире телеканала UA.TV.
Военный уточнил, что украинский корабль «шел рекомендованными путями», хотя рассматривались разные варианты, главное «было недопущение эскалации».
Рыженко уточнил, что судно возвращалось из Грузии, где проходили учения НАТО. В зоне проведения российских учений «Переяслав» завернул согласно нормам международного права, а корабли России сопроводили украинский корабль вдоль всей территории маневров.
Ранее 19 августа стартовали учения Черноморского флота России. В маневрах задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы.
Напомним, ВМФ Украины весной пополнился списанными катерами НАТО класса «Айленд», возраст которых насчитывает 30 лет. Военные эксперты уверены, что такой «подарок» только добавит проблем по содержанию украинскому флоту, который итак в настоящий момент испытывает острый дефицит в финансировании.