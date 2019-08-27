Новое уголовное дело возбуждено против экс-министра Абызова

Новое уголовное дело возбуждено в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на адвоката бывшего чиновника Сергея Дрозда.

Юрист сообщил, что на этот раз его подзащитному инкриминируется преступление по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Дело объединили в одно с производством о мошенничестве.

Как сообщил Дрозд, Абызову вменяют «участие в деятельности коммерческих организаций» во время работы министром. Юрист уверен, что новое производство необходимо для поддержания довода о том, что «арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые экс-министр мог получить незаконным путем». Ранее, следователем, работающим по делу Абызова, было заявлено, что всего в ходе следствия арестовано активов на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Напомним Михаила Абызова обвиняют в незаконном использовании служебного положения для создания преступного сообщества.