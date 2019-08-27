Вход/Регистрация Подписка

Новое уголовное дело возбуждено против экс-министра Абызова

Москва, 27.08.2019

Новое уголовное дело возбуждено в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на адвоката бывшего чиновника Сергея Дрозда.

Юрист сообщил, что на этот раз его подзащитному инкриминируется преступление по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Дело объединили в одно с производством о мошенничестве.

Как сообщил Дрозд, Абызову вменяют «участие в деятельности коммерческих организаций» во время работы министром. Юрист уверен, что новое производство необходимо для поддержания довода о том, что «арестованное имущество соразмерно тем средствам, которые экс-министр мог получить незаконным путем». Ранее, следователем, работающим по делу Абызова, было заявлено, что всего в ходе следствия арестовано активов на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Напомним Михаила Абызова обвиняют в незаконном использовании служебного положения для создания преступного сообщества.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «PRO//Движение.Экспо»: Железная дорога как путь в будущее

    Цельнокомпозитный железнодорожный мост, сочленненные грузовые вагоны и блокчейн-технологии в перевозках — в этом году на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо»

    Бизнес в «зеленой зоне»: четыре простых шага к энергоэффективности

    Существенный рост цен на электроэнергию в начале этого года подталкивает бизнес к более рациональному использованию ресурсов. Уже сейчас есть простые, надежные и окупаемые способы снизить энергопотребление

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Малый и средний бизнес будут кредитоваться совершенно иначе
      Банк России представил новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса. Грубо говоря, кредиты теперь будут выдаваться «автоматом». Аналитики оценивают нововведение, основанное на анализе стекающихся теперь в банки данных из разных источников, почти однозначно положительно. Как это будет работать?
    2. Захват отрасли с благородными намерениями
    3. В Минэкономики предрекли тотальную торговую войну
      Войной всех против всех может обернуться завершение торговой войны между США и Китаем на обнародованных сейчас условиях, считают в российском Министерстве экономического развития
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама