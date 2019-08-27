«PRO//Движение.Экспо»: Железная дорога как путь в будущее

«PRO//Движение.Экспо» откроется 28 августа в Москве. Гостей ждет презентация интересных новинок. Почти на 20 тысячах квадратных метров в Щербинке (экспериментальное кольцо АО ВНИИЖТ) разработчики и производители представят как уже внедренные решения, так и новейшие разработки. В выставке примут участие более 190 экспонентов. Среди них компании из Австрии, Беларуси, Швейцарии, Китая, Германии, Италии и России.

Так, в рамках салона состоится презентация первых сочлененных вагонов-цистерн для российской колеи 1520 мм. Этот тип подвижного состава до последнего времени был недоступен отечественным перевозчикам. Специалисты считают, что его внедрение даст ощутимый экономический эффект за счет сокращения длины составов при равном объеме провозимых грузов. Кроме того, разработчики представят не имеющий аналогов цельнокомпозитный железнодорожный мост. Пролет железнодорожного путепровода, изготовленный исключительно из полимеров, продемонстрируют зрителям, после чего он станет частью испытательного полигона ВНИИЖТ.

Главными темами, которые предстоит обсудить специалистам во время деловой программы, станут цифровизация, переход на более экологичное газомоторное топливо, перспективные модели локомотивов и путевой техники, новейшие разработки для создания «умных» городов. Пленарное заседание «Экспо» посвятят цифровой трансформации и технологиям будущего в железнодорожной отрасли. Кроме того, участники поговорят об искусственном интеллекте в отрасли — тематическое мероприятие пройдет в формате public talk, помимо российских экспертов к дискуссии присоединятся руководители Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги) и UNIFE (Европейская ассоциация железнодорожной промышленности).

«PRO//Движение.Экспо»

Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» продлится четыре дня, с 28 по 31 августа. В этом году его посетят официальные делегации стран-участниц, представители правительства и профильных министерств как России, так и других государств. Свое участие подтвердили Трансмашхолдинг, «Уральские локомотивы», «Синара», ГК 1520, Bombardier, Siemens, Китайские железные дороги, Linsinger.

Место проведения — экспериментальное железнодорожное кольцо АО ВНИИЖТ в Щербинке (Москва). Это уникальный объект, который виден из космоса и выделяется на любой карте. Испытательный полигон — специальная линия, позволяющая проводить тесты железнодорожных составов и локомотивов в большинстве режимов. В дни салона ежедневно утром с Курского вокзала к нему будут отправляться две бесплатные электрички. Всего организаторы ожидают свыше 25 тысяч гостей.

31 августа — День открытых дорог с бесплатным входом для всех желающих. В этот день к стандартным мероприятиям и показам добавятся активности и мастер-классы для детей, научно-популярные лекции и показы кинофильмов.