«Протест технологичен, это очень важно в современном мире»

«Каждый в этой истории топит за свое»

— Говоря об участниках протестов, многие эксперты называют их условно «представителями либеральной оппозиции». Однако сами же отмечают, что состав участников последних митингов весьма разнообразен. На акциях протеста присутствовали, как минимум, и левые, и националисты. Оппозицию маркируют как либеральную потому, что либералы контролируют протест в целом и используют своих ситуативных союзников как ресурс? Или речь идет скорее о пропагандистском штампе, «ярлыке», которые гарантирует негативную реакцию со стороны большей части граждан (ассоциирующих либерализм преимущественно с событиями 1990-х годов)?

— Думаю, что «либеральная оппозиция» действительно ярлык, или собирательный образ, основанный на устойчивом словосочетании: если оппозиция – непременно либеральная. В какой-то степени это действительно ярлык, страшилка. «Оппозиция», «Либеральная оппозиция» ассоциируется не только с 90-ми годами, в настоящий момент ассоциативный ряд связан еще и с «Майданом» - некими деструктивными силами, политической экзальтацией, «смутой» в перспективе гражданским противостоянием. Значит «либеральная оппозиция включает в себя оба зловещих символа – гайдаро-чубайсовскую либерализацию и Майдан. Это как раз то, чего боятся люди и в этом смысле ярлык действительно работает.

Контролируют ли либералы протест? Наверное, здесь уместен вопрос: А есть ли у нас некая сплоченная, структурированная группа «либеральной оппозиции», ну если угодно некий вариант партии либералов? Если не принимать во внимание морально устаревшее «Яблоко» - получается, что и нет. И в этом сила оппозиции. Они ни коммунисты, ни националисты, ни либералы – ничего устаревшего, скучного, вялого. Они просто люди, которые «За все хорошее – против всего плохого». Их правильней называть несистемной оппозицией. И как оппозиция протест они контролируют и инициируют, во-всяком случае, на начальном этапе, который мы наблюдаем сейчас.

Шутка юмора в том, что каждый в этой истории топит за свое. И все вместе – за очень простые нормальные вещи. Не воровать на госзакупках, нормально? Да. Допустить к выборам собравших подписи кандидатов, нормально? Да. Не рубить лес, нормально? Да. И много других абсолютно нормальных вещей, ради которых люди выходят на протестные акции. Пока что речь идет не о протесте ради протеста, скажем с целью захватить власть. Пока что речь идет о решении конкретных вопросов, которые по-другому решить невозможно.

Но это иная система организации и контроля протеста, не вождистская вертикаль, а скорее горизонтальные связи, множество мелких действий, совершаемых разными людьми. Я бы сравнила организацию протеста с проектной деятельностью — собрались-сделали-разошлись до следующего раза. А в следующий раз уже и люди могут быть другими и задачи иными. Очень трудно себе представить, как может состояться протестная акция без лидера? Ну ладно, нескольких лидеров…Казалось бы достаточно их убрать (задержать, арестовать) и акции не будет. Но они почему-то все равно проходят, и бороться с такой горизонтальной организацией практически невозможно.

«Омоложение играет против протеста»

— Оценивая последние митинги, многие отмечают рост вовлеченности молодежи в протест. Эта тенденция была четко зафиксирована еще в 2017 году. Существует точка зрения, что прежде протест, идет ли речь о, например, акциях 1989 – 1990 годов. или 2011 – 2012 годов, был более «возрастным». Т.е. львиная доля участников протестных митингов относилась к возрастной группе 35 – 50 лет. Насколько справедливы, по Вашему мнению, выводы о «омоложении» протеста? На что указывает эта тенденция и к чему может привести ее развитие?

Здесь нужно делать, конечно, более точный анализ возрастного состава участников акций протеста, но по моим ощущениям, протест не «омолаживается» к протестным акциям присоединяется все больше молодежи. Почему? Потому что оппозиция говорит с молодежью на их языке, потому что протест красив, в нем есть драйв, энергетика. Протест технологичен, это очень важно в современном мире. Протест это акция, действие, которое объединяет, создает новые горизонтальные связи. Наконец протест – современен, а власть – устарела, надоела. Против чего протестуют? Здесь надо проводить фокус-группы, но пока на поверхности выступают за то, что было «честно». Например, не допускать собравших подписи кандидатов – не честно, воровать на госзакупках и строить дворцы – не честно, покупать квартиры за 500 млн 4-х летнему ребенку – не честно. И многое-многое другое. Поколение промоутеров и официантов давно уже не верит в тезис – «если много и упорно работать – можно добиться благосостояния». В исследованиях последних лет большинство молодых людей отмечают, что самое важное для успешной карьеры – связи, удача и… образование. Причем, образование стоит только на третьем месте. Главное – связи. И это тоже «не честно», хотя уже очень привычно. В этом, кстати, есть вопрос: если протест победит, захотят ли они много работать и зарабатывать «честно»? Не знаю, души уже отравлены.

Есть еще один мотив, который заставляет молодых, подчас очень молодых людей присоединяться к протесту. Это поколенческая солидарность. До поры до времени молодежь не трогала политику, политика не трогала молодежь. Практически, точек соприкосновения с государством не было. Жили своей жизнью, крутились, зарабатывали - подрабатывали, на выборы не ходили, общались в сетевых сообществах и посмеивались над этими политизированными «взрослыми» Да, еще все были за Путина, потому что он крутой мужик и настоящий лидер, а Россия вперед.

Но государство пришло за ними. Кто-то, например, сходил на митинг за Навального. Потому что он тоже крутой и здорово всех олигархов и вороватых чиновников разоблачает – исключили из института. Кто-то сходил на акцию, скажем, за экологию - скрутили, приняли, поставили на учет. Кто-то просто на просторах интернета порезвился - перепостил смешные картинки – приняли, закатали, исключили, отрубили дальнейшую карьеру. Кто-то тортики дома пек и в инстике выставлял – пришли и вкатили гигантский штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. А кому-то просто наркоту подкинули в рамках выполнения плана. А кошмарное дело «Нового величия»? И получилось, что теперь ходи и бойся, говори и пиши с оглядкой, и никакой свободы тебе вообще нет. И перспектив тоже нет, потому что все ресурсы уже распределены между своими. Посмотрели на «взрослых», которые вышли на акции протеста, спросили себя: «А что, так можно было?» и тоже вышли.

Что из этого получится? Получится мода на протест и соответственно лавинообразное нарастание протестного потенциала. Получится мода на молодых народовольцев, готовых за идею пойти на каторгу и в тюрьму, получатся новые «марксистские кружки», с неизвестной пока идеологией. (в сетевом формате в Телеграмм-канале), получится рост политической активности. Получится формулирование конкретного требования отставки правительства и президента. Получатся новые формы протеста, креативные и издевательски законопослушные. Власть будут троллить и провоцировать на репрессии. Может быть, из этого получится всеобщий анархический протест с непонятными последствиями. Может быть новый 37-й год.

А может быть – родители перекроют каналы финансирования молодым протестантам и все вернутся к учебе, работе и интернету. Знаете, какая главная причина того, что 57% москвичей против протеста? «Сбивают с пути детей». Так что омоложение протеста пока играет против протеста. С одной стороны – непредсказуемость и не управляемость молодежных волнений, с другой – недовольство родителей, которым придется на себе нести бремя ответственности за молодых протестантов. Но есть и другой сценарий – если репрессии против молодежи примут массовый характер – выйдут все – папы, мамы, бабушки и дедушки.