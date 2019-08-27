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Путин и Эрдоган открыли салон МАКС-2019

Москва, 27.08.2019
  • Путин и Эрдоган открыли салон МАКС-2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском

Михаил Метцель/ТАСС

Глава российского государства Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

Как заявил в своей приветственной речи президент РФ, он очень рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона.

«И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», – цитирует Путина РИА Новости.

При этом как подчеркнул глава РФ, он глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону и видит в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала России, что позволяет оставаться нашей стране в числе лидеров авиакосмической отрасли.

Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции, оставаясь авторитетной площадки делового общения и заключения взаимовыгодных контрактов.

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