Зеленский обяжет депутатов Верховной Рады голосовать лично

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте, которая будет работать по отпечатку пальца народного депутата. «Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики, который отвечает за все эти вещи, и с юридическими службами, которые должны подготовить изменения в регламент, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием этой системы. В регламенте Верховной Рады нет положений, которые касаются голосований по сенсорной кнопке. Этот вопрос должен быть закреплен юридически. Пройдя эти два этапа, мы введем сенсорную кнопку» - заявил Стефанчук.

Депутаты Верховной Рады предыдущих созывов редко ходили на заседания, передавая свои карточки для голосования руководителям фракций.