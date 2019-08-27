Спикер Верховной Рады Украины заявил о блокировании сотрудниками СБУ и ГБР системы голосования

Спикер Верховной Рады восьмого созыва (складывающего свои полномочия) Андрей Парубий заявил, что сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственного бюро расследований блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования. «За десять минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал» - заявил Парубий.

Ранее редставитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте, которая будет работать по отпечатку пальца народного депутата. Для этого, по словам Стефанчука, необходимо внести изменения в регламент Верховной Рады. Андрей Парубий является политическим оппонентом президента Украины Владимира Зеленского и был избран в новый, девятый, состав Верховной Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Первое заседание Верховной Рады нового созыва, где большинство мест получила партия Зеленского «Слуга народа», запланировано на 29 августа.