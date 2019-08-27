Вход/Регистрация Подписка

Спикер Верховной Рады Украины заявил о блокировании сотрудниками СБУ и ГБР системы голосования

Москва, 27.08.2019

Спикер Верховной Рады восьмого созыва (складывающего свои полномочия) Андрей Парубий заявил, что сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственного бюро расследований блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования. «За десять минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал» - заявил Парубий.

Ранее редставитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте, которая будет работать по отпечатку пальца народного депутата. Для этого, по словам Стефанчука, необходимо внести изменения в регламент Верховной Рады. Андрей Парубий является политическим оппонентом президента Украины Владимира Зеленского и был избран в новый, девятый, состав Верховной Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Первое заседание Верховной Рады нового созыва, где большинство мест получила партия Зеленского «Слуга народа», запланировано на 29 августа.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Бизнес в «зеленой зоне»: четыре простых шага к энергоэффективности

    Существенный рост цен на электроэнергию в начале этого года подталкивает бизнес к более рациональному использованию ресурсов. Уже сейчас есть простые, надежные и окупаемые способы снизить энергопотребление

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Малый и средний бизнес будут кредитоваться совершенно иначе
      Банк России представил новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса. Грубо говоря, кредиты теперь будут выдаваться «автоматом». Аналитики оценивают нововведение, основанное на анализе стекающихся теперь в банки данных из разных источников, почти однозначно положительно. Как это будет работать?
    2. Захват отрасли с благородными намерениями
    3. В Минэкономики предрекли тотальную торговую войну
      Войной всех против всех может обернуться завершение торговой войны между США и Китаем на обнародованных сейчас условиях, считают в российском Министерстве экономического развития
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама