Джон Болтон – советник президента США по нацбезопасности – прибыл 27 августа в Киев. Официальная цель поездки – поддержка усилий главы Украины Владимира Зеленского по укреплению и процветанию страны. Однако, как утверждают американские СМИ, истинная причина визита — не допустить продажи Поднебесной украинского завода по производству авиационных двигателей.

В частности, об этом ещё 23 августа писала газета The Wall Street Journal. По информации этого издания, сотрудники СНБ Белого дома и посольства США в Киеве организовывают встречу Болтона и главы компании «Мотор Сич» в Киеве. Кроме того, утверждалось, что на встрече американские чиновники обсудят с представителям завода амбиции Пекина.

Также источник газеты пояснил, что приобретение этого завода обеспечит КНР важными оборонными технологиями, что совсем не нужно Вашингтону.

В свою очередь «Европейская правда» сообщает, что по прибытию в Киев Болтон заявил, что Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

По словам Болтона, он оптимистично настроен относительно переговоров в Варшаве, несмотря на отсутствие официального подтверждения встречи лидеров двух стран.