Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Чаще всего ипотечные кредиты берут в Ямало-Ненецком автономном округе, обнародовали эксперты строительного рынка данные своего исследования по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России.

В ЯНАО берут в год ипотеку 32 человека из тысячи, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране, говорится в исследовании.

В тройке лидеров по ипотеке также Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Результаты этих регионов составляют 29,1 и 28,2 кредита на тысячу человек соответственно.

Самыми неактивными в плане ипотечных кредитов являются Ингушетия, Чечня и Дагестан. В целом, говорится в исследовании, все регионы Северного Кавказа неактивны в плане ипотечных займов.

Также в документе говорится, что за первые шесть месяцев текущего года, количество взятых ипотечных кредитов оказались ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что семейные пары, выплачивающие ипотечные кредиты, разводятся в 10 раз реже, чем супруги, которые не выплачивают ипотеку.