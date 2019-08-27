В правительстве нашли конкурентов «Роснефти» и «Газпрому» на арктическом шельфе

Российское правительство готовит законопроект, который позволил бы частным компаниям самостоятельно принимать участие в освоении арктического шельфа, сообщает газета «Коммерсантъ». В настоящее время разработкой месторождений российского арктического шельфа могут заниматься только государственные компании, фактически это «Роснефть» и «Газпром». Иные компании к такой деятельности могут быть допущены в качестве миноритарных партнеров. Такие правила были введены в 2008 году, они направлены на защиту Россией своих стратегических интересов.

Как сообщает издание, документ стал готовиться после обращение вице-премьера Юрия Трутнева к президенту Владимиру Путину, в котором вице-премьер изложил точку зрения, согласно которой разработка шельфа в Арктике идет крайне медленно из-за отсутствия конкуренции. Однако, следует отметить, что на замедление разработки решающее влияние оказала другая причина – введенные против России санкции, которые , к примеру, остановили уже начавшиеся совместные работы «Роснефть» с американским парнером.

Само издание подчеркивает, что поскольку предполагаемое нововведение не коснется уже выданных лицензий, оно не привлечет достаточное число частных компаний, так как наиболее перспективные площади уже разобраны. На долю новичнов пришлось бы порядка 10% шельфа. Кроме того, как пишет газета, узнать, имеется ли на доступных участках нефть, предстоит самим компаниям – разработчикам, и при существующих ценах на нефть разработка может вылиться в нерентабельное предприятие. Такая инициатива выгодна скорее крупным частным нефтяным компаниям, точнее одной-двум из них, но об этом в связи с данным законопроектом открыто не упоминается.