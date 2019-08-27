В Астраханской области растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила

Астраханские медики выявили в за первые полгода этого года в регионе 57 случаев лихорадки Западного Нила, что 6 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно информации регионального Управлении Роспотребнадзора, все заболевшие госпитализированы. Среди них трое детей, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что в основном заболевание протекает в средней степени тяжести, но в 15 пациентов поражена центральной нервной системы. К счастью, смертельных случаев не зарегистрировано. По мнению специалистов, столь резкий рост заболевания связан с климатическими условиями, которые в этом году были благоприятными для распространения комаров, являющихся главными переносчиками этого страшного вируса.

Наша справка

Лихорадка Западного Нила – острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда- менингоэнцефалитом. Возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила.

Может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Кроме того, возможны высыпания на коже, а также расстройство кишечника.